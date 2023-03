Favorit FCK? "Die bezahlen ihre Spieler auch nicht mit Bratwurst-Gutscheinen"

Es sind äußerst komplizierte Umstände, unter denen sich der 1. FC Kaiserslautern auf sein Heimspiel gegen den SV Sandhausen einstimmt. Aufgrund einer Krankheitswelle ist nicht absehbar, wer am Freitagabend auf dem Feld stehen wird - in den Augen von Trainer Dirk Schuster ist allerdings klar, was den FCK erwartet.

Auf dem Papier ist die Sache klar. Im Grunde sind die Rollen schon vor dem Anstoß verteilt, doch gerade das ist es ja, was Dirk Schuster meint, wenn er auf "die große Gefahr" zu sprechen kommt, die er in den 90 Minuten am Freitagabend sieht. Hier der 1. FC Kaiserslautern, der große FCK, einst deutscher Meister, der 1991 im Europapokal sogar den FC Barcelona "am Haken hatte", wie Schuster sagt - und dort der SV Sandhausen, der kleine Dorfverein, der in der Öffentlichkeit unter dem Radar fliegt und Reporter-Akkreditierungen vor seinen Heimspielen in einer Tankstelle hinterlegt. Das dürfte doch eine klare Angelegenheit sein. Oder etwa nicht?

Schuster: "Nicht von einem Vereinsnamen blenden lassen"

Schuster weiß, wie das Duell zwischen seinem FCK und dem SVS in Fußball-Deutschland gesehen wird. Er selbst findet aber: "Die Sandhäuser sind eine der meist-unterschätzten Mannschaften der Liga." Schließlich ist es in Wahrheit ja so, dass Sandhausen seit 2012 ununterbrochen zweitklassig ist, während Kaiserslautern zuletzt vier Jahre in der 3. Liga verbracht hat. Alleine deshalb betont Schuster: "Man sollte sich nicht von einem Vereinsnamen blenden lassen." Denn: "Die bezahlen ihre Spieler auch nicht mit Bratwurst- und Getränke-Gutscheinen."

Hinzu kommt, dass die Spielvorbereitung des FCK alles andere als reibungslos läuft. Die Krankheitswelle, die durch die Kabine geschwappt ist, hat eine derartige Wucht, dass selbst ein erfahrener Coach wie Schuster zu Superlativen und Kreisliga-Sätzen greift.

Für den 55-Jährigen ist deshalb klar: Das Duell mit Sandhausen wird eine Herausforderung - und um diese zu meistern, bedarf es auch der Unterstützung der Fans. "Wir brauchen das Feuer von den Rängen", betont Schuster, "es wird schwierige Situationen geben, die wir gemeinsam meistern müssen. Da brauchen wir jeden einzelnen Mann."