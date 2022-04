Faustschlag ins Gesicht: Weiterer Bergedorf-Ausraster auf Video festgehalten - HFV vertraut auf Sportgericht

Erneut zeigt ein Video eine Gewalteskalation im Hamburger Amateurfußball. Wieder ist der FC Bergedorf beteiligt, nicht die ersten Vorfälle, wie der Hamburger Fußballverband (HFV) bestätigt.

Eine knappe Woche nachdem der Hamburger Amateurfußball von einem Gewaltexzess erschüttert wurde, macht im Internet erneut ein Video die Runde, das für trauriges Kopfschütteln sorgt. Wieder ist darauf der FC Bergedorf 85 zu sehen, wieder unrühmlich.

Was ist auf dem Video zu sehen?

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage vor der Massenschlägerei am 22. März beim Nachholspiel der Bergedorfer ersten Mannschaft bei der TuS Dassendorf II (Kreisliga Hamburg 3). Auf dem Video ist zu sehen, wie sich zwei gegnerische Akteure zunächst ein Wortscharmützel liefern - soweit nichts ungewöhnliches auf dem Sportplatz. Doch dann setzt der Verstand beim Bergedorfer Spieler völlig aus. Als sich der Dassendorfer nach einem Freistoß freilaufen will, folgt ihm der Gästespieler, dessen Rücknummer auf den Bildern klar zu erkennen ist, und streckt den TuS-Akteur hinterrücks mit einem Faustschlag ins Gesicht nieder. Vom Schiedsrichter, der auf dem Video eigentlich gut sichtbar zum Geschehen positioniert ist, bleibt die Aktion unbemerkt. Der Übeltäter durfte anschließend also ohne Repressalien weiterspielen. Ob der Akteur dann wenige Tage später auch an der Massenschlägerei der zweiten Mannschaft beteiligt war, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Mittlerweile wurden beim DFB alle Daten zum Spiel gelöscht.

Laut diverser Medienberichte waren die beiden jüngsten, auf Video festgehaltenen Szenen, nicht die ersten Vorfälle des FC Bergedorf in dieser Spielzeit. Unter anderem soll eine Alt-Herren-Mannschaft des Vereins einen Spielabbruch erzwungen haben, nachdem ein Spieler den Schiedsrichter angegangen hatte. Insgesamt soll es schon über 20 Verfehlungen gegeben haben.

Schon in der Vergangenheit auffällig

Der Hamburger Fußballverband (HFV) kann dies auf kicker-Nachfrage nicht bestätigen. "Insgesamt gab es in dieser Saison vier Verfahren vor dem HFV-Sportgericht gegen den FC Bergedorf, die aufgrund von Spielabbrüchen oder Tätlichkeiten eingeleitet wurden. Hier waren jedoch unterschiedliche Mannschaften beziehungsweise Spieler betroffen", so Jana Münnig, beim HFV für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Münnig fügt aber an, da auch weniger gewalttätige Aktionen wie beispielsweise einfache Platzverweise vor dem Sportgericht verhandelt werden würden, sei diese Liste nicht vollständig. "Zu dieser Anzahl können wir aktuell keine Auskunft geben." Der Vorfall aus dem neuesten Video dürfte bei der Aufzählung jedoch noch gar nicht enthalten sein. Auf Nachfrage bestätigte der HFV außerdem, dass der Verein schon in der Vergangenheit negativ auffällig war, jedoch insgesamt nicht mehr als andere. "Seit 2015 zählen wir insgesamt acht Verfahren aufgrund von Spielabbrüchen oder Tätlichkeiten, davon allerdings vier in dieser Saison", so Münnig weiter.

Der HFV begrüße die Entscheidung des Vereins, nach der Massenschlägerei die zweite Mannschaft zurückzuziehen, ausdrücklich - spricht von einer "konsequenten" und "vorbildlichen" Reaktion. Von Verbandsseite selbst hat Bergedorf aber keine Konsequenzen zu befürchten, zwar verurteile der HFV die Szenen aufs Schärfste, die Bestrafung obliege aber der Sportgerichtgerichtsbarkeit. "Letztlich werden alle Verfahren nach rechtsstaatlichen Grundsätzen geführt und die Sportgerichtsbarkeit ist - wie jedes ordentliche Gericht - in ihrer Urteilsfindung vollkommen autonom und unabhängig", erklärt Münnig.

Ausschreitungen bei 0,1 Prozent aller Spiele jährlich

Doch wie können Verbände in Zukunft solche Gewalteskalationen verhindern? Laut Münnig liege die Quote aller Vorfälle unter dem Dach des HFV bei 0,1 Prozent, wobei freilich jeder einzelne einer zu viel sei. Der Hamburger Fußballverband versucht, "neben der konsequenten Sanktionierung von Fehlverhalten, mit etlichen präventiven Maßnahmen wie beispielweise einer gezielten Vereinsansprache, die Durchführung von Coolness-Trainings, Kampagnen, Gewaltprävention als Inhalt von Trainerausbildung und Trainerweiterbildung" vorzubeugen. Durch den Fairness-Preis, bei dem Preise in Höhe von 30.000 Euro ausgeschüttet werden, wird darüber hinaus ein Anreiz für faires Verhalten gesetzt.

Ob es jedoch jemals gelingen werde, Vorkommnisse wie die aktuellen gänzlich zu verhindern, bleibe dahingestellt, so Münnig. "Es ist aber sicher schon ein Erfolg, wenn auch in Zukunft der Anteil der Spiele, bei denen es zu schwerwiegenden Vorfällen kommt, einen Anteil von 0,1 Prozent aller Spiele im HFV nicht überschreitet."