Faustgruß vorm Finale: Smith vergibt fünf Matchdarts gegen den "Auberginen-König"

Dirk van Duijvenbode und Ross Smith haben sich während der Nachmittags-Session an diesem Donnerstag bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 das bis dato längste Match geliefert. Beide mussten am Ende bis ins allerletzte Leg.

Die vollen sieben Sätze mussten an diesem Donnerstag im Zuge der 3. Runde dieser Darts-WM zwischen Dirk van Duijvenbode und Ross Smith ausgespielt werden. Einfach deshalb, weil sich die Nummer 14 und die 19 der Order of Merit rein gar nichts schenkten.

Lediglich im dritten Satz war es mal richtig deutlich, als sich der Niederländer van Duijvenbode mit dem Spitznamen "The Titan" in den Legs mal ein klares 3:0 holte. Ansonsten aber ging an den jeweiligen Verlierer der Sätze mindestens eines dieser Legs. Apropos: Die beiden Wurfmeister begegneten sich auf der Bühne im Londoner Alexandra Palace dermaßen auf Augenhöhe, dass es nach dem 3:3 nach Sätzen letztlich eben den siebten Durchgang brauchte - und in diesem, wo man laut Regularien zwei Legs Vorsprung braucht, auch bis zum 5:5 kein Sieger gefunden werden konnte.

Dann griff die Sudden-Death-Regel: Der Sieger dieses elften Legs avancierte zum Matchwinner - und hier durfte Herausforderer Smith nach dem vor der Partie stattfindenden und für sich entschiedenen Ausbullens anwerfen. Nach einem kurzen Faustgruß zwischen den beiden Kontrahenten, die sich damit schon vorab für dieses tolle Duell gratuliert hatten, zeigte der 33-jährige "Smudger", der vorher schon vier Matchdarts vergeben hatte, aber wieder Nerven und verpasste mit seinem fünften Matchdart auf die Doppel-5. Kopfschütteln folgte.

Die "Aubergine" tanzt - auch gegen "Mighty Mike"?

Denn Smith wusste nun, dass es das wohl gewesen war. Und siehe da: Diese große Chance auf den Achtelfinaleinzug ließ sich der 30-jährige Niederländer van Duijvenbode nicht entgehen und löschte eiskalt die noch stehende 71 mit Tops (13, 18, Doppel-20).

Es folgte ein ausgelassener Jubeltanz des sogenannten "Auberginen-Königs", der in seinem Leben abseits der Darts-Scheibe und -Bühne auf einer Auberginen-Farm sein täglich Brot verdient. Die wild grölenden Fans im Ally Pally, die dieses dramatische Spiel mit insgesamt stolzen 31 180ern sowie Checkouts von 136 und 156 die ganze Zeit passend untermalt hatten, vergaßen hier auch nicht Smith zu feiern. Denn erst mit dem im englischen Dover geborenen Briten wurde dieses Duell zum bis dato längsten dieser Darts-WM 2023. Beide Spieler, die zwischendurch böse Blicke ausgetauscht hatten, beglückwünschten sich abschließend intensiv zu diesem kurzweiligen und wilden Schlagabtausch.

Van Duijvenbode verdiente sich mit diesem 4:3-Gewinn ein ganz großes Karriere-Highlight. Denn in der Runde der letzten Acht trifft der Holländer nun auf niemand Geringeres als Top-Favorit Michael van Gerwen, der am späten Mittwochabend durchaus Mühe mit dem auch zwischendurch von ihm etwas unterschätzten Österreicher Mensur "The Gentle" Suljovic gehabt hatte. Dieses Achtelfinale zwischen den beiden Niederländern steigt am Freitagabend (21.30 Uhr).

