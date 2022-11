Faustdicke Überraschung: Schlusslicht Minden bezwingt Spitzenreiter Berlin

Vier Partien stehen am Sonntag in der HBL an: Schlusslicht Minden sorgte direkt für eine faustdicke Überraschung und besiegte Tabellenführer Füchse Berlin. Leipzig trifft auf Göppingen, der Bergische HC hat Wetzlar zu Gast und die Rhein-Neckar Löwen sind in Hamburg gefordert.

Ab durch die Mitte: Mats Korte beim Wurf. IMAGO/Eibner