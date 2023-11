Faust, Wut und Nummer 1 am Jahresende: Djokovic-Auftakt gelingt

Der Auftakt zur Mission Titelverteidigung ist gemacht: Novak Djokovic besiegte Holger Rune in einem atemberaubenden Match zum Auftakt der ATP Finals. Ein Ziel hat der Serbe damit erreicht.

Auftaktsieg und auch am Jahresende die Nummer 1: Novak Djokovic. AFP via Getty Images

Fünftes Duell und Djokovics klare Ziele

Das fünfte Duell zwischen Novak Djokovic und Holger Rune seit Herbst 2021 war das bisher auf der größten Bühne. Nicht, dass es die bislang vier Aufeinandertreffen nicht auch in sich gehabt hätten, schließlich trafen sich der heute 36-jährige Serbe und der 20-jährige Däne bislang bei den US Open und den ATP Masters in Paris (2022, 2023) und Rom. 2:2 lautet die bisherige Bilanz der beiden vor dem Auftaktmatch bei den ATP Finals in Turin.

Die Ausgangslage vor dem Duell war für allem für Djokovic klar: Der Routinier wollte unbedingt den noch einen notwendigen Sieg einfahren, um das Jahr 2023 als Nummer 1 vor Carlos Alcaraz abzuschließen. Und natürlich will er überhaupt seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und seinen insgesamt siebten Erfolg beim Jahresendturnier einfahren.

Satz 1: Die letzte Becker-Faust gehört Djokovic

Doch dass das kein Spaziergang werden würde, das ließ Rune seinen Kontrahenten schon im ersten Satz spüren. Beim Spielstand von 2:2 hatte Djokovic plötzlich drei Breakbälle gegen sich und verlor erstmals seinen Aufschlag. Rune reckte die Faust in die Höhe - und kassierte prompt das Re-Break zum 3:3. Dennoch war das Spiel des jungen Dänen spektakulär, vor allem bei Djokovics zweitem Aufschlag attackierte der Herausforder mutig.

Allerdings musste Rune bei eigenem Aufschlag beim Spielstad von 4:5 und 0:30 eine kritische Phase überstehen, aber er gewann einfach vier Punkte in Folge, glich aus und erkämpfte sich den Tie-Break. Diesen allerdings verlor er gegen den Serben mit 4:7. Mit einem raketenartigen Return machte Djokovic den Satz zu und reckte nach 1:11 Stunde nun seinerseits die Faust in die Höhe - auch ein Gruß an Runes neuen Coach Boris Becker, der in der Box seinen Schützling mit entsprechenden Gesten immer wieder aufrichtete.

Satz 2: Rune gewinnt Tie-Break 7:1

Trotz des knappen Satzverlusts startete Rune auch den zweiten Durchgang selbstbewusst und holte ein schnelles Break. 2:0 führte der Youngster, ehe sich Djokovic wieder besann und in einem extrem langen dritten Spiel doch wieder ein Re-Break schaffte.

Damit war auch dieser Satz wieder eine sehr enge Kiste - viele Spiele gingen immer wieder über Einstand. Aber diesmal konnte Rune immer wieder Druck aufbauen, weil er mit seinen gewonnenen Aufschlagspielen stets in Führung ging. Und der Druck für Djokovic wurde beim ersten Satzball für Rune richtig greifbar, doch die Nummer 1 antwortete mit einem starken ersten Aufschlag jenseits der 200-km/h-Grenze und machte den Punkt zum 5:5.

Die Crunch Time begann, Rune zeigte den ersten Wackler in Form eines Doppelfehlers. Doch der Däne sammelte sich und ging mit ein paar starken Winnern - darunter ein sehenswerter Volleystop -, abermals in Führung. Djokovic reagierte extrem unterkühlt und ging mit einem Ass in den Tie-Break. In diesem war es dann aber vorbei mit der Coolness des Serben, der nach unglaublichen Fehlern schnell 0:6 zurücklag und den Tie-Break letztlich mit 1:7 ageben musste.

Satz 3: Nach Wut-Ausbruch schlägt Djokovic zu

So fehlerhaft Djokovic den zweiten Satz beendet hatte, so fokussiert ging er den dritten an und führte schnell 2:0. Rune haderte nach leichten Fehlern und setzte doch das Re-Break. Ein Schlag, der mehr mit dem Rahmen getroffen worden war, senkte sich auf die Linie. Und als das Hawkeye den Punkt bestätigte, schlich Djokovic beim Seitenwechsel zur Bank und zertrümmerte aus Wut gleich zwei Schläger.

Als sich dieser Rauch verzogen hatte, machten sich Djokovics Fitness-Vorteile bemerkbar. Der Däne musste zwischenzeitlich an der Oberschenkelmuskulatur behandelt werden, so dass er immer häufiger versuchte, die Ballwechsel kurz zu halten. Das damit verbundene Risiko zahlte sich nicht aus und fuhr das nächste Break zum 4:2 ein.

Diese Führung ließ sich der Serbe nicht mehr nehmen. Rune legte sich nun verstärkt mit dem Schiedsrichter an, agierte emotional und fehlerhaft, so dass Djokovic die Partie nach über drei Stunden und einem 6:3 im dritten Satz letztlich verdient einfahren konnte.