Fatos Özdemir und die Sport-Union Neckarsulm trennen sich vorzeitig

Fatos Özdemir und die Sport-Union Neckarsulm haben sich zum Ende der Transferphase auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Die türkische Nationalspielerin verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung und wird sich einem ungarischen Erstligisten anschließen.

"Wir hatten Fatos Özdemir im Dezember in einem persönlichen Gespräch informiert, dass wir über den Sommer hinaus nicht mit ihr planen und den auslaufenden Vertrag zum Saisonende entsprechend nicht verlängern werden", berichtet Neckarsulms Cheftrainer Thomas Zeitz.

"Das war ein offenes und gutes Gespräch, in dem wir uns auch ausgetauscht haben wie es bis zu diesem Zeitpunkt gelaufen ist. Es ist Fakt, dass von Anfang an nicht alles optimal gelaufen ist und wir haben damals auch besprochen, welche Möglichkeiten es für die restliche Saison gibt", so Zeitz weiter. "Sie hatte eine schwierige Zeit als sie damals nach Neckarsulm gekommen ist, die mit ihren Verletzungen auch nicht unbedingt einfacher geworden ist."

Nach mehreren Jahren in Schweden sowie jeweils einer Saison in Buchholz-Rosengarten und bei Borussia Dortmund ist Fatos Özdemir (ehemals Kücükyildiz) im Sommer 2022 zur Sport-Union gewechselt und trat als Spielmacherin die Nachfolge der ehemaligen Neckarsulmerin Lynn Knippenborg an. In der ersten Saison konnte die 31-Jährige 60 Tore und 18 Assists für die Sport-Union beisteuern, in der laufenden Spielzeit stehen insgesamt 30 Tore und 11 Assists zu Buche.

"Wir hatten dementsprechend wie gesagt einen offenen Austausch bei dem sie auch geäußert hat, dass sie sich einen kurzfristigen Wechsel und einen Neustart bei einem anderen Verein vorstellen kann", so Zeitz, der mit Blick auf das Angebot aus Ungarn anfügt: "Am Ende ist es manchmal besser, ein neues Kapitel anzufangen und diese Möglichkeit hat sich jetzt für Fatos noch während der laufenden Saison ergeben" Wir bedanken uns daher bei ihr für den Einsatz im Verein und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und viel sportlichen Erfolg."