Fatos Özdemir mit Debüt in Ungarn

Nach ihrem Abschied von der Sport-Union Neckarsulm hat Fatos Özdemir einen neuen Klub gefunden. Die Spielmacherin wird allerdings auch in Ungarn um den Klassenerhalt kämpfen.

Fatos Özdemir hat mit sofortiger Wirkung den ungarischen Erstligisten Bekescsaba verstärkt. Das gab der Klub unter der Woche bekannt, beim gestrigen 29:24 (11:13) gegen den Tabellenachten Alba Fehervar konnte die türkische Nationalspielerin gleich zum Debüt 7/1 Tore erzielen.

Ihre handballerischen Wurzeln liegen in Schweden, wo sie für Spårvägens HF (2008-14), Skånela IF (2014/15), Skövde HF (2015-18) und GT Söder (2019/20) spielte. Erste Auslandserfahrungen machte sie in der Spielzeit 2018/19 in Dänemark bei SønderjyskE Håndbold.

Pokalfinale und Vizemeisterschaft

Die letzten dreieinhalb Jahre spielte sie in der Handball Bundesliga Frauen, zunächst für die HL Buchholz 08-Rosengarten (2020/21), später dann für Borussia Dortmund und die Sport-Union Neckarsulm (2022-24). Mit den Handball-Luchsen erreichte sie das Finale um den DHB-Pokal, mit dem BVB Deutscher Vizemeister.

Mit derzeit neun Pluspunkten ist Bekescsaba aktuell Vorletzter in der vierzehn Teams umfassenden Liga. Allerdings hat man nur vier Zähler Rückstand auf den Tabellensiebten MTK Budapest. Hinter Alba Fehervar und Vasas Budapest (je 12) sind Kisvarda (11), Dunaujvaros (10) und vor allem das Team der Handballakademie NEKA (9) auf den Nichtabstiegsplätzen in Schlagdistanz.

