Fataler Tausch Davies für Hernandez: "Der Wechsel war nicht freiwillig"

Das späte 1:1 in der 88. Minute versetzte dem FC Bayern den Viertelfinal-K.-o. gegen den FC Villareal, zu einer Reaktion war er in der Kürze der verbleibenden Zeit nicht mehr fähig. Den Anfang nahm das fatale Gegentor mit einem Wechsel eine Minute zuvor.

In der 87. Minute wurde Alphonso Davies (li.) für Lucas Hernandez (re.) eingewechselt. AFP via Getty Images

Die Zuschauer im Stadion stutzten, als in der 87. Minute Alphonso Davies für Lucas Hernandez eingewechselt wurde. Der Franzose hatte defensiv solide gestanden, im Spiel nach vorne jedoch etliche, teils haarsträubende Fehlpässe eingestreut. Doch so kurz vor der Verlängerung eine insgesamt gute Dreierkette auseinanderreißen? Das macht man eigentlich nicht. Trainer Julian Nagelsmann lieferte nach dem Aus die Erklärung: "Der Wechsel war nicht freiwillig, Luci war verletzt." Zu sehen war davon auf dem Spielfeld nichts, eine Diagnose stand am Mittwochvormittag aus.

Weil die Spanier drei Minuten zuvor mit Samu Chukwueze einen schnellen Spieler für die Offensive gebracht hatten, entschied sich Nagelsmann für Davies und gegen Tanguy Nianzou. Die bittere Ironie aus Bayern-Sicht: Davies hob beim Gegentor das Abseits auf. Fairerweise muss angemerkt werden, dass die Fehlerkette viel weiter vorne begann. Joshua Kimmich und Leon Goretzka waren beide bei diesem Spielstand so kurz vor dem Ende zu weit aufgerückt, Daniel Parejo durfte viel zu ungehindert durchs Mittelfeld spazieren. In der Folge hätte Kingsley Coman die Chance auf ein taktisches Foul gehabt, tat dies aber nicht. Der ansonsten starke Dayot Upamecano stand ebenfalls nicht glücklich.

Ein vermeidbares Tor mit etwas mehr Vorsicht und taktischem Geschick, in einer Verlängerung hätten die Münchner schließlich genügend Zeit gehabt, ins Risiko zu gehen. So aber bestrafte Villarreal diese Unaufmerksamkeit gnadenlos mit seiner einzigen echten Torchance und bewies die Effizienz, die insgesamt zwar engagierten, aber weitgehend ideenlosen Münchnern bei ihren wenigen Chancen abging.

