Fataler Einsatz in München: Mukiele fehlt PSG im Endspurt

Für Nordi Mukiele (25) ist die Saison vorzeitig beendet. Wie Paris Saint-Germain bekanntgab, musste sich der Franzose einer Operation unterziehen.

Rund fünf Wochen hatte Nordi Mukiele Paris Saint-Germain Anfang des Jahres aufgrund einer Oberschenkelverletzung gefehlt, verpasste in dieser Zeit acht Spiele seiner Mannschaft. Nach zwei Einsätzen in der Ligue 1 kam der 25-Jährige anschließend auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Bayern (0:2) zum Zug - allerdings nur wenige Minuten. Nachdem der ehemalige Leipziger zuvor in der 36. Minute für Innenverteidiger Marquinhos eingewechselt worden war, ging es auch für den Rechtsverteidiger nach der Halbzeitpause verletzungsbedingt nicht weiter.

Kurzeinsatz gegen Bayern mit schweren Folgen

Wie der amtierende französische Meister und Tabellenführer der Ligue 1 verkündete, ist die Saison für Mukiele nun vorzeitig beendet. Der kurze Auftritt in der Münchner Allianz Arena habe "zu einer erneuten Verletzung" geführt, weshalb er sich im finnischen Turku einem operativen Eingriff unterziehen musste.

"Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich den Rest der Saison verpassen werde, aber meine Gesundheit und meine langfristige Genesung haben oberste Priorität. Ich werde hart arbeiten, um in der nächsten Saison stärker zurückzukommen", erklärte Mukiele auf Instagram.

Spitzenspiel am kommenden Wochenende

Bei den Parisern spitzt sich die Personallage in der Verteidigung damit zu, da auch Innenverteidiger Presnel Kimpembe (Achillessehnenriss) in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Nach dem frühen Aus im französischen Pokal (1:2 im Achtelfinale bei Marseille) und der Königsklasse ist PSG lediglich in der Liga noch im Rennen um einen Titel und könnte den Vorsprung im Spitzenspiel gegen Verfolger Lens am kommenden Samstag auf neun Punkte ausbauen (21 Uhr, LIVE! bei kicker).