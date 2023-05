Fast sprachloser Khedira: "Ansonsten spielen wir halt im Olympiastadion"

Union Berlin hat's geschafft, wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Damit stellen sich auch Fragen: nach den Heimspielen, erwünschten Gegnern und dem richtigen Fokus. Antworten darauf gaben die Köpenicker.

Es war mal wieder ein 27. Mai, an dem in Berlin-Köpenick ein Fußballfest gefeiert wurde. 2019 der Aufstieg in die Bundesliga - und nun qualifizierte man sich erstmals für die Champions League. Zu verdanken haben das die Berliner auch Rani Khedira, dessen 1:0-Siegtreffer in der 81. Minute gegen Bremen letzten Endes entscheidend war.

Der Matchwinner konnte seine Gefühlswelt kaum beschreiben. Es sei "ein unglaublicher Moment, den ich mir nie hätte erträumen lassen", sagte er bei "Sky" und gab zu, dass ihm "fast schon die Worte fehlen. Wir brauchen alle ein paar Tage und Wochen, um das zu verarbeiten."

Khedira sprach auch über die emotionale Achterbahnfahrt, die er und seine Teamkollegen während des Spiels durchlaufen haben. Es sei nicht leicht gewesen, zu wissen, dass Freiburg im Parallelspiel in Führung lag und man selbst dran ist, "gefühlt 35 Ecken" hat, "Torchancen hat", das Tor aber nicht fällt. Das steigerte dann auch die Nervosität, denn "im Fußball ist es dann oft so, dass du noch eins fängst".

Die größte Hürde nächstes Jahr ist, den Fokus auf die Bundesliga zu legen - und nicht auf die Champions League. Christopher Trimmel

Dass sich für Union am Ende alles in Wohlgefallen auflöste, war dann aber Khediras Rechtsschuss ins lange Eck geschuldet - "ein unglaublicher Moment, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde".

Und wie geht's weiter? Kapitän Christopher Trimmel verriet, dass man zunächst "mal ordentlich feiern" wolle - und das alle gemeinsam, denn der Erfolg sei eine Gesamtleistung. "Wenn bei uns ein paar Leute nicht 100 Prozent geben, dann kommt sowas nicht heraus. Jeder Einzelne hat seinen Anteil daran."

Auch Khedira betonte, dass man den Erfolg jetzt ein wenig genießen dürfe, ehe man "nächstes Jahr in der Bundesliga und Champions League wieder angreifen" werde. Beim Stichwort Champions League gab der Mittelfeldspieler zu, dass er keine Wunschgegner habe. "Ich bin einfach nur dankbar, Champions League spielen zu dürfen. Ich nehme alles, was kommt."

Khedira wünscht sich CL-Heimspiele im eigenen Stadion

Khedira hat aber den Wunsch, die Heimspiele in der Königsklasse im eigenen Stadion auszutragen. "Natürlich würde ich gerne hier spielen", meinte der 29-Jährige, "aber ich glaube, dass die UEFA-Regularien ein bisschen spezieller sind. Ich hoffe, dass der Verein es irgendwie hinbekommt." Und sollte es nicht klappen, dann "spielen wir halt im Olympiastadion".

Trimmel warnte in diesem Kontext zudem davor, sich nicht vom Glanz der Königsklasse ablenken zu lassen. 2023/24 sieht der Österreicher "die größte Hürde" darin, "den Fokus auf die Bundesliga zu legen - und nicht auf die Champions League."