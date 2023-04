Fast schon mit Ansage: Pogacar triumphiert auf der Mauer von Huy

Tadej Pogacar hat das Ardennen-Triple weiter fest im Blick: Nach seinem Sieg beim Amstel Gold Race war der zweifache Toursieger auch beim Fleche Wallone nicht zu schlagen.

Los ging es in Herve, nach 194,3 Kilometern wartete mit der bis zu 20 Prozent steilen Mauer von Huy das spektakuläre Finale auf die Fahrer. Zunächst durfte sich eine achtköpfige Spitzengruppe bei der hügeligen Fahrt durch den belgischen Teil der Ardennen zeigen. Mit Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty) war auch ein deutscher Fahrer in der Spitzengruppe vertreten.

Die Führenden blieben auch bei der wilden Hatz über die Hellingen - kurze, aber steile Anstiege - weitgehend zusammen. Allerdings fiel David Gaudu (Groupama-FDJ) erst zurück, wenig später musste der Franzose, einer der Mitfavoriten auf den Sieg, das Rennen komplett aufgeben. Doch an der Cote D'Effere war es dann um die Einigkeit geschehen. Wegen einer Tempoverschärfung zerfiel die Spitzengruppe, Zimmermann machte sich gemeinsam mit dem Dänen Sören Kragh Andersen alleine auf den Weg. Das Duo bekam dann Unterstützung vom Belgier Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep) und des Italieners Samuele Battistella (Astana). Der Vorsprung des Quartetts war allerdings bei Weitem nicht groß genug, damit einer der vier Fahrer von einem Sieg träumen konnte.

Und so kam es dann auch. Beim finalen Anstieg zur Mauer von Huy wurde als letzter der ehemaligen Führenden Vervaeke gleich zu Beginn geschluckt. Dann begann das Ausscheidungsfahren, doch am Ende gab es kein Vorbeikommen an Pogacar. Nachdem es zuvor Michael Woods (Israel-PremierTech) und Romain Bardet (DSM) probiert hatten, trat der Slowene rund 300 Meter vor dem Ziel an und strebte in 4:27,53 Stunden ungefährdet seinem ersten Erfolg beim Fleche Wallone entgegen - es war bereits sein zwölfter Saisonsieg.

Pogacar: "Ich genieße den Moment"

"Ich bin in einer tollen Form, ich genieße den Moment", sagte Pogacar und ergänzte: "Der Anstieg ist super hart, spektakulär. Das Team hat einen beeindruckenden Job gemacht. Sie haben mich an der Spitze gehalten. Alle wollten bei mir am Rad sein."

Am kommenden Sonntag kann Pogacar damit das Ardennen-Triple perfekt machen: Sollte er auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich triumphieren, wäre er erste der dritte Fahrer nach dem Italiener Davide Rebellin (2004) und dem Belgier Philippe Gilbert (2011), der alle drei Ardennen-Klassiker binnen einer Woche für sich entscheiden kann.

Fleche Wallonne (194,30 km)

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 4:27:53 Std.; 2. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious; 4. Michael Woods (Kanada) - Israel-Premier Tech + 3; 5. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo; 6. Victor Lafay (Frankreich) - Cofidis; 7. Tiesj Benoot (Belgien) - Jumbo-Visma; 8. Maxim Van Gils (Belgien) - Lotto Dstny; 9. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM; 10. Warren Barguil (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; ... 41. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 32; 67. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 1:42 Min.; 97. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 2:56; 116. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 6:42; 117. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 6:51; 147. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 14:12

Frauen: Lippert verpasst Sieg nur knapp

Bei den Frauen hatte die WM-Vierte Liane Lippert zuvor den Sieg knapp verpasst. Die 25-Jährige aus Friedrichshafen musste sich nach 127,3 Kilometern nur der Niederländerin Demi Vollering geschlagen geben. Lippert hatte im Ziel fünf Sekunden Rückstand, Platz drei ging an die Italienerin Gaia Realini. Vollering hatte am Sonntag zum Auftakt der Ardennen-Rennen bereits das Amstel Gold Race gewonnen.