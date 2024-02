Fast eine halbe Million Euro: Hohe Geldstrafe für Frankfurt verhängt

In zwei Fällen zählte das Sportgericht des DFB insgesamt über 180 Bengalische Feuer aus dem Block von Frankfurt-Anhängern, das hat Folgen für die Eintracht. Der Bundesligist muss fast eine halbe Million Euro Strafe zahlen.

Wie der DFB am Freitag bekanntgab, hat das Sportgericht des Verbandes Eintracht Frankfurt im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 433.000 Euro belegt. Als Grund nannte der Verband zwei Fälle eines "unsportlichen Verhaltens" der Frankfurt-Anhänger.

Konkret nannte der DFB in seiner Stellungnahme das Abrennen von pyrotechnischen Gegenständen in zwei Spielen der Adlerträger durch Fans des aktuellen Tabellensechsten der Bundesliga. Während des Freundschaftsspiels bei der BSG Chemie Leipzig im Oktober wurden "mindestens 91 Bengalische Feuer" gezündet, eines davon wurde in den Innenraum geworfen.

Zudem sorgten Rauchtöpfe für eine so starke Rauchentwicklung, dass die Partie in der zweiten Halbzeit kurzzeitig unterbrochen werden musste. Auch das Zünden von mindestens acht Feuerwerksbatterien, mit denen "über die gesamte Breite des Fanblocks eine Vielzahl an Feuerwerksraketen" abgeschossen wurden, spielte in die Beurteilung des Sportgerichts mit hinein.

91 Bengalische Feuer in Leipzig, 94 in Köln

Der zweite Fall ereignete sich laut DFB Anfang November rund um das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln (2:0). Hier zählte das Sportgericht mindestens 94 Bengalische Feuer, drei Stroboskope, zwei Raketen sowie vor Anpfiff "mindestens zehn Feuerwerksbatterien".

Einen Teil der Geldstrafe, bis zu 144.000 Euro, kann die Eintracht für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Dies muss dem DFB bis Ende September nachgewiesen werden.