Fast die Hälfte der Tore weg: Unterhaching legt mit Ihorst nach

Luc Ihorst wird künftig für die SpVgg Unterhaching auflaufen. Der 24-Jährige ist bereits der dritte Stürmer, den der Drittligist in diesem Sommer unter Vertrag nimmt.

Im Schatten des SSV Ulm 1846 Fußball und von Preußen Münster, die gemeinsam in die 2. Bundesliga durchmarschierten, hat auch die SpVgg Unterhaching eine mehr als ordentliche erste Saison nach der Drittliga-Rückkehr hingelegt. Der Vorstadt-Klub aus dem Münchner Süden lief in der Abschlusstabelle auf Rang neun ein - mit nur acht Punkten und einem weniger erzielten Tor als Relegations-Gewinner Jahn Regensburg.

Beinahe die Hälfte der 50 erzielten Tore gingen in der Spielzeit 2023/24 auf das Konto der beiden Stürmer Mathias Fetsch (10 Treffer) und Patrick Hobsch (13), die Unterhaching in diesem Sommer aber verlassen werden: Der 35 Jahre alte Fetsch wechselt in die Regionalliga zum SC Freiburg II, Hobsch (29) wechselt innerhalb Münchens zum TSV 1860. Entsprechend muss insbesondere im Angriff nachgebessert werden, was die Verantwortlichen um Sportdirektor Markus Schwabl nun bereits zum dritten Mal in die Tat umsetzten: Nach Thomas Winklbauer (Wacker Burghausen) und Julian Kügel (FC Ingolstadt) reiht sich nun auch Luc Ihorst in die Liste der Neuzugänge ein.

Unterhaching freut sich auf "körperlich sehr robusten Mittelstürmer"

"Mit Luc konnten wir einen beidfüßigen, körperlich sehr robusten Mittelstürmer für uns gewinnen, der in der Jugend des SV Werder Bremen eine unglaubliche Torquote aufwies und in dieser Zeit auch einen Kurzeinsatz in der Bundesliga hatte. Anschließend sammelte er hauptsächlich Einsätze in der 2. Bundesliga sowie der 3. Liga", beschreibt Schwabl in einer Mitteilung den 24 Jahre alten Stürmer, der bis Sommer 2026 unterschreibt. "Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die nächsten beiden Jahre von unserem Weg überzeugen konnten, weil er enorme Qualität und trotz des noch jungen Alters, einiges an Erfahrung mitbringt."

Die vergangenen drei Jahre verbrachte Ihorst bei Eintracht Braunschweig, wo er in 40 Pflichtspielen lediglich vier Tore erzielte. In der abgelaufenen Saison stand er nur bei einem seiner sieben Einsätzen in der Startformation, nach Saisonende erhielt er keinen neuen Vertrag. Nun hofft er auf einen Neustart in Unterhaching, wo ihm die Vereinsführung und Trainer Marc Unterberger in Gesprächen "sofort ein gutes Gefühl gegeben und mir ein sehr familiäres und harmonisches Gesamtbild vermittelt" haben. "Ich möchte hier ein neues Kapitel in meiner fußballerischen Laufbahn aufschlagen und bin hoch motiviert, alles für eine erfolgreiche Zukunft für mich und den Klub zu geben."