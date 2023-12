"Fast das Wichtigste für den Fußball" - Xabi Alonso gewährt Einblick in seine Fußballer-Seele

Vor dem letzten Spiel Bayers in diesem Jahr betont Trainer Xabi Alonso den Zusammenhalt zwischen Fans und Team - und gewährt Einblicke in seine Fußballer-Seele.

Er gehört nicht zu der Kategorie Trainer, die nach einem Sieg zu den Fans an den Zaun gehen. Nein, Xabi Alonso ist eher der Fraktion der stillen Genießer zuzuordnen. Wenn seine Spieler nach einem Erfolg vor dem Block mit ihren Anhängern feiern, steht der 42-Jährige gerne abseits und beobachtet die Szenerie aus der Ferne.

Dies hat aber nichts damit zu tun, eine Distanz schaffen zu wollen. Im Gegenteil. So konnte man beispielsweise nach dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Union Saint-Gilloise im April, als sich die Werkself mit einem 4:1-Sieg in Anderlecht fürs Halbfinale qualifizierte, beobachten, wie der Baske mit durchgedrücktem Kreuz und verschränkten Armen stolz die Feierlichkeiten zwischen Mannschaft und Fans von der Mittelinie aus verfolgte.

Die Augen des früheren Weltklasse-Spielers glänzten dabei. Xabi Alonso war beseelt von diesem kindlichen Glückgefühl, das jeder Fußballfan kennt, wenn seine Mannschaft Großes geleistet hat und damit den emotionalen Dreiklang entstehen lässt zwischen Team, Klub und Fans.

Diese Momente erfüllen Xabi Alonso mit Glück. Sie sind der schönste Lohn für seine akribische Arbeit. "Das ist fast so wichtig wie die Punkte und Siege" erklärte der Leverkusener Trainer am Dienstag zu der in diesem Jahr gewachsenen Einheit von Bayer 04 und seiner Anhängerschaft, "diese Vorfreude der Fans zu fühlen. Vor den Heimspielen oder auch wenn wir in Mainz oder Stuttgart spielen mit 4000 Fans von uns. Wir können feiern und zusammen dieses Gefühl haben. Das ist sehr wichtig. Am Sonntag haben sie uns von Anfang an unterstützt. Wir haben diese Super-Stimmung gefühlt."

Die Worte, die Xabi Alonso wählt, sind keine kalkulierten, um die Anhänger zu bauchpinseln. Nein, es ist ein Einblick in seine Fußballer-Seele, die er gewährt. Das wird spätestens klar, als er eine Randnotiz vom 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt erwähnt. "Es waren viele Freunde von mir aus San Sebastian im Stadion und sie haben die Stimmung in der Bay-Arena genossen. Wir wollen die Gründe liefern, dass die so bleibt", erklärt der Trainer, "die Stimmung und die Energie der Mannschaft, des Vereins und der Fans. Alle drei Teile zusammen - das ist fast das Wichtigste für den Fußball."

Und für auch Xabi Alonso, den Fußball-Romantiker. Der trotz aller Erfolge als Welt- und Europameister nie abgehoben ist, sondern den Fußball als Geschenk begreift. Das ihm und Millionen auf dieser Welt Momente des Glücks beschert. Momente, die ein Gianni Infantino in dieser Form wohl nie erleben kann.