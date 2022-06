Fast-Chef Frontzeck geht von Bord

Das neue Trainerteam des VfL Wolfsburg nimmt weiter Formen an. Niko Kovac wird wohl drei neue Mitarbeiter mitbringen, ein Abgang steht derweil fest: Michael Frontzeck verlässt die Niedersachsen nach nur einer Saison als Co-Trainer.

Fast wäre er im vergangenen Oktober sogar kurzzeitig zum Chef geworden. Frontzeck sprang ein, als sich der VfL Wolfsburg von Mark van Bommel getrennt hatte, musste dann aber doch nicht wirklich als Interimstrainer tätig werden, weil die Nachfolge mit Florian Kohfeldt schnell geklärt wurde. Unter dem 39-Jährigen nahm Frontzeck, der im vergangenen Sommer nach Wolfsburg gekommen war, wieder die Assistentenrolle ein, musste sich dann aber im Frühjahr einer Gesichts-Operation unterziehen. Der 58-Jährige sollte eigentlich wieder zurückkehren, sagte Kohfeldt kurz vor Saisonende. Nun aber kommt es doch anders: Weder Kohfeldt noch Frontzeck werden noch dabei sein, wenn der VfL am 20. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison startet. Nach der Entlassung des Chefs geht der Co - Frontzeck hat seinen Vertrag beim VfL bereits aufgelöst.

Das Trainerteam des VfL formiert sich nahezu komplett neu. Niko Kovac bringt seinen Bruder Robert als Assistenten mit, noch nicht offiziell ist es, dass Walter Gfrerer als Konditionstrainer dazukommt. Zudem soll Aaron Briggs in Wolfsburg anheuern, der Engländer hat unter Kovac als Analyst bei der AS Monaco gearbeitet und war bei den Monegassen nach dem Abgang des Trainers im Winter auf einen anderen Posten verschoben worden.

Noch nicht bekannt ist, wie es beim VfL mit Co-Trainer Vincent Heilmann weitergeht. Der 25-Jährige war wie Frontzeck im vergangenen Jahr mit van Bommel gekommen, blieb auch nach dessen Entlassung unter Kohfeldt im Amt. "Dass Vincent noch hier ist, zeugt schon von einer gewissen Wertschätzung unsererseits ihm gegenüber", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer damals. Eine Wertschätzung, die auch Pascal Formann genießt - der Torwarttrainer bleibt auch unter Kovac im Amt.