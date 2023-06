Fast 50 Prozent der Stimmen: Kristjansson erstmals zum Liga-MVP gewählt

Die Handball-Bundesliga hat ihren "Spieler der Saison" gewählt: Zum zweiten Mal in Folge ist es ein Isländer, zum zweiten Mal in Folge einer vom SC Magdeburg - aber erstmals Gisli Kristjansson.

Überraschend kommt die Wahl nicht, denn mit Kristjansson gewinnt eine der herausragenden Figuren der vergangenen Saison den begehrten MVP-Titel. Die Fans würdigten die herausragenden Leistungen des Isländers mit knapp der Hälfte aller abgegebenen Stimmen. Platz zwei ging an THW-Keeper Niklas Landin, auf dem Treppchen steht zudem Samuel Zehnder vom TBV Lemgo Lippe.

Auf Kristjansson entfielen 48,6 Prozent der Stimmen, auf Landin nicht einmal die Hälfte der Stimmen des isländischen Spielmachers (24,1 Prozent), Zehnder erreichte 14,3 Prozent. Auf den Plätzen folgen die Flensburger Johannes Golla (4,6 Prozent) und Aaron Mensing (3,4 Prozent), dahinter wiederum mit Hans Lindberg (2,6 Prozent) und Mathias Gidsel (2,4 Prozent) zwei Linkshänder von den Füchsen Berlin.

Es war besonders Kristjansson, der in der 56. Bundesliga-Spielzeit ganz groß aufspielte. Der wendige, oft kaum zu bändigende Rechtshänder führte den SCM zur deutschen Vizemeisterschaft, zum erneuten Titel bei der Klub-WM, ins DHB-Pokalfinale - und ins Final Four der Champions League. Dort hat Magdeburg am kommenden Wochenende die Chance auf die Königsklasse, Gegner im Halbfinale ist der FC Barcelona.

Nachfolger von Stefansson, Sigurdsson und Magnusson

Der 23-Jährige erwies sich im Magdeburger Angriffsspiel als unabdingbarer Dreh- und Angelpunkt, seine Torausbeute (152 Tore in 31 Partien) konnte er im Vergleich zur Vorsaison beinahe verdoppeln. Zum unnachahmlichen Eins-gegen-eins kommt ein besonderes Auge für die Mitspieler. Mit 259 sammelte er die meisten Scorerpunkte beim SCM.

Kristjansson ist der vierte Isländer, der in der HBL zum "Spieler der Saison" gewählt wird: 2001 und 2002 gewann Olafur Stefansson (ebenfalls SC Magdeburg), 2006 dann Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson im Trikot des VfL Gumersbach.

Wohl auf ewig unerreicht bleibt der ehemalige Löwen-Spielmacher Andy Schmid, der zwischen 2014 und 2018 fünf MVP-Titel in Folge abräumte. Lesen Sie hier das große kicker-Abschiedsinterview mit dem Schweizer.

Die Titelträger der vergangenen fünf Jahre:

2022/23: Gisli Kristjansson (SC Magdeburg)

2021/22: Omar Ingi Magnusson (SC Magdeburg)

2020/21: Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt)

2019/20: Domagoj Duvnjak (THW Kiel)

2018/19: Rasmus Lauge (SG Flensburg-Handewitt)