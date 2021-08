Fast 50 Prozent beim Bundesliga-Comeback "anne Castroper"

Das erste Bundesligaspiel an der Castroper Straße seit dem 8. Mai 2010 steht an. Zweifellos ein großes Fest für die VfL-Anhänger. Die Stadt Bochum erlaubt nun eine Auslastung von fast 50 Prozent; 13.500 Zuschauer dürfen am Samstag gegen Mainz dabei sein.

Das ist eine zunächst mal überraschend hohe Zuschauerzahl beim Bundesliga-Comeback, entspricht jedoch der bundesweiten Marschroute, eine Auslastung von rund 50 Prozent zu erlauben. Auf Basis der neuen Corona-Schutzverordnung hatte der Klub den Antrag gestellt, beim ersten Heimspiel 13.500 Zuschauer zuzulassen. Dem wurde am Mittwoch entsprochen, wie der Klub auf Anfrage bestätigte.

Mit lautstarker Unterstützung also darf der VfL beim ersten Bundesliga-Heimspiel seit mehr als elf Jahren rechnen. Darüber hinaus gibt es noch spannende Fragen hinsichtlich der Startelf zu klären. Zwei Profis machen sich Hoffnung, die beim Auftakt in Wolfsburg noch zusehen mussten.

Nach einer starken Zweitliga-Saison wartet zum Beispiel Armel Bella Kotchap sehnlichst auf sein Bundesliga-Debüt. Über weite Strecken des Aufstiegsjahres war er in der Innenverteidigung gesetzt, begann auch im Pokalspiel beim Wuppertaler SV, wurde allerdings nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit ausgewechselt.

Lampropoulos am Donnerstag wohl wieder im Mannschaftstraining

In Wolfsburg war der Innenverteidiger aus dem Bochumer Talentwerk nicht dabei, es übernahm Vasilios Lampropoulos und machte seine Sache ordentlich. Der Grieche war allerdings beim Spiel in Wolfsburg umgeknickt und hatte sich eine Bänderdehnung zugezogen, freilich keine gravierende Verletzung. Es wird erwartet, dass er am Donnerstag wieder ins Mannschafts-Training einsteigt, womöglich bleibt er dann auch gegen Mainz erste Wahl.

Derweil macht sich ein Ex-Mainzer Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf. Sprinter Gerrit Holtmann hatte ebenfalls im Pokalspiel enttäuscht und in Wolfsburg verletzt gefehlt. Der pfeilschnelle Stürmer ist allerdings wieder einsatzbereit.

Holtmann oder Antwi-Adeji - wer beginnt gegen Mainz?

Noch offen bleibt allerdings, ob Holtmann am Samstag beginnt, oder wieder Christopher Antwi-Adjei, der nach einer mäßigen Vorbereitung als Joker in Wuppertal überzeugt und in Wolfsburg zur Startelf gehört hatte. In den letzten Tagen allerdings musste er wegen Oberschenkelbeschwerden pausieren, soll aber ebenfalls am Donnerstag wieder ins Training einsteigen.

Tesche nach Platzverweis gesperrt

Einige offene Fragen also vor dem Bochumer Bundesliga-Comeback. Nicht zu vergessen, dass Thomas Reis bei seinem ersten Heimspiel als Bundesliga-Coach auch auf einen ganz wichtigen und fest eingeplanten Stammspieler verzichten muss. Robert Tesche, der nach seiner Roten Karte in Wolfsburg für zwei Pflichtspiele gesperrt wurde, muss also pausieren.

Die Alternativen liegen auf der Hand. Dauerläufer Anthony Losilla dürfte als Sechser übernehmen, des weiteren werden wohl Elvis Rexhbecaj und Milos Pantovic im zentralen Mittelfeld auftauchen.