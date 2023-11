Fast 13-jährige Durststrecke beendet: Arnautovic stellt neuen CL-Torrekord auf

Beim 3:3 von Inter Mailand gegen Benfica Lissabon erzielte Marko Arnautovic im zwölften Pflichtspiel seinen ersten Treffer im Trikot der Nerazzurri. Für den österreichischen Nationalstürmer war es zudem das erste Tor in der Champions League seit fast 13 Jahren. So einen großen Zeit-Abstand hatte vor ihm noch kein Spieler in der Königsklasse für zwei Tore gebraucht.

Marko Arnautovic schlug nach langer Zeit wieder in der Champions League zu. IMAGO/Maciej Rogowski