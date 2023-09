Fast 100 Punkte: Frankreich feiert Rekordsieg bei Rugby-WM - und verliert Kapitän Dupont

Den Rekordsieg im dritten Gruppenspiel bei der Rugby-WM gegen Namibia musste Frankreich teuer bezahlen. Kapitän Antoine Dupont fällt vorerst aus.

Am dritten Spieltag der Rugby-WM in Frankreich hat der Gastgeber gegen Namibia einen Rekordsieg gefeiert. Das 96:0 (54:0) war nicht nur der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel, sondern auch der höchste Sieg in Frankreichs Rugby-Geschichte. Damian Penaud war mit drei Versuchen der erfolgreichste Spieler aufseiten der Franzosen.

Einen kleinen Anteil am extrem hohen Sieg hatte auch Namibias Kapitän Johan Deysel, der in der 46. Minute mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Zuvor hatte es mit Frankreichs Kapitän Antoine Dupont einen Kopfzusammenstoß gegeben. Dupont musste das Feld verletzungsbedingt ebenfalls verlassen.

Am Freitag gab der französische Verband dann die Hiobsbotschaft bekannt: Dupont, der vielleicht talentierteste Rugby-Spieler aller Zeiten, brach sich den Oberkiefer und das Jochbein - soll aber weiter im Kader des Mitfavoriten bleiben. "Es wurde eine spezielle chirurgische Beratung angefordert, um die Dauer des Ausfalls genau zu definieren", hieß es vonseiten des Rugby-Verbands FFR.

Dupont-Ausfall wäre großer Rückschlag

Ihr nächstes Gruppenspiel bestreiten die Franzosen am 6. Oktober gegen Italien. Zum Auftakt hatten Dupont und sein Team den dreimaligen Weltmeister Neuseeland geschlagen, es folgten die Pflichtsiege über Uruguay und Namibia. Ein Ausfall des Kapitäns, 2021 zum besten Spieler der Welt gewählt, wäre ein großer Rückschlag für Frankreich. Die Viertelfinals finden am 14./15. Oktober statt.

Ihren zuvor höchsten Sieg hatten die Franzosen ebenfalls gegen Namibia eingefahren: Bei der WM 2007 hatte es ein 87:10 gegeben. In der Gruppe A schiebt sich der Gastgeber nun zumindest vorübergehend an den ebenfalls ungeschlagenen Italienern vorbei. "Natürlich sind wir mit dem Ergebnis zufrieden", sagte Duponts Teamkollege Cyril Baille, aber nach "Party in der Umkleidekabine" sei keinem zumute gewesen. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Namibia bleibt auch im dritten Gruppenspiel sieglos und ist bereits vorzeitig ausgeschieden.