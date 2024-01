"Fassungslos und schockiert": Drohungen gegen Kinder von Kapitän Müller

Hetze und Gewalt frisst sich durch einige Teile der Gesellschaft und hat auch die DEL längst erreicht. Am Sonntag machte Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller Drohungen gegen seine Kinder öffentlich.

Mordandeutungen gegen die Kinder von Moritz Müller haben zu Entsetzen beim Verteidiger und seinem Verein geführt. "Die Kölner Haie verurteilen aufs Schärfste den gestrigen Vorfall, der sich gegen unseren Kapitän Moritz Müller und seine Familie gerichtet hat. Dieser Vorfall stellt in unseren Augen einen klaren und absolut grenzüberschreitenden Angriff auf die Werte und das Modell des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft dar", heißt es in einem Statement am Montag.

Am Sonntagabend hatte der Kapitän der Nationalmannschaft und der Kölner Haie in den sozialen Medien einen Post mit verstörendem Inhalt öffentlich gemacht. In dem Post war ein Kommentar eines Instagram-Nutzers zu einem Familienfoto Müllers zu sehen. Zunächst hatte der Täter ein Messer und einen roten Bluttropfen gepostet und schrieb dann zu dem Foto von Müller mit seinen Kindern: "Ich würde diese Würmer für so ein schreckliches Spiel von dir töten."

Haie wollen "strafrechtliche Konsequenzen prüfen"

Müller kommentierte in seiner Instagram-Story mit dem knappen Satz: "Egal was ist, sowas geht einfach nicht." Sein Verein wurde da sehr viel deutlicher und kündigt an, juristische Schritte zu prüfen. "Wir sind fassungslos und schockiert, wie Menschen dazu in der Lage sind, solche Drohungen gegenüber anderen Menschen auszusprechen. Wir sind im engen Austausch mit unserem Kapitän und sichern ihm jegliche Unterstützung zu. Zusammen mit den Behörden geht es nun darum, die Verantwortlichkeiten dieser widerlichen Aktion festzustellen und strafrechtliche Konsequenzen zu prüfen."

Dem Post vorausgegangen war die 4:5-Niederlage der Haie beim ERC Ingolstadt, bei der Müller bereits nach 70 Sekunden eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte. Für den Traditionsverein war es die vierte Pleite in Folge.

Nicht der erste Vorfall in der DEL

Die Liste derartiger Vorfälle wird auch bei den Klubs der DEL immer länger. Ende 2023 war die Düsseldorfer EG gegen einen Facebook-Nutzer vorgegangen, der angesichts des bislang enttäuschenden Saisonverlaufs zum "Sturm auf die Geschäftsstelle" aufgerufen hatte. Anfang November 2023 trat zudem Christian Hommel als Sportdirektor der Iserlohn Roosters zurück, nachdem dessen Familie wiederholt bedroht worden war. Von "teils menschenverachtend vorgetragene Kritik an seiner Person" war die Rede.