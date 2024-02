"Fassungslos, aber nicht sprachlos": Babelsberg reagiert auf Ausschreitungen

Nach den Ausschreitungen von Teilen seiner Fans am Dienstag vor dem Regionalliga-Spiel gegen den FSV Zwickau hat der SV Babelsberg 03 tags darauf mit einer Stellungnahme reagiert und kündigt eine Aufarbeitung "mit entsprechender Verbindlichkeit" an.

Aufregung vor Anpfiff: Einige Fans des SV Babelsberg 03 drangen am Dienstag zum Gästeblock vor. IMAGO/Matthias Koch

Bevor am Dienstag zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem FSV Zwickau Regionalliga-Fußball gespielt werden konnte, musste erstmal die Polizei anrücken. Teile der Babelsberger Fanszene drangen in den Innenraum ein und stürmte in Richtung Gäste-Block. Offenbar hatte die Aggression ihren Ursprung im Jahr 2016, als Zwickauer Anhänger laut informierten Kreisen den Babelsberger Fans wichtiges Szene-Material geraubt haben sollen.

Am Mittwoch äußerte sich der SVB in einer Stellungnahme zu den aktuellen Vorfällen und distanzierte sich "klar und deutlich" vom Verhalten seiner Anhänger und zeigte sich "fassungslos, aber nicht sprachlos". Weiter heißt es in der Stellungnahme: "Bei allem Verständnis für Fanrivalitäten: Gewalt ist kein Mittel der Auseinandersetzung. Mit den gewalttätigen Angriffen im eigenen Stadion und Attacken auf unsere Ordner sind auf erschreckende Art und Weise Grenzen überschritten worden. Das ist weder zu rechtfertigen, noch zu entschuldigen."

Gleichzeitig bittet der Babelsberger Vorstand alle unbeteiligten Anhänger um Entschuldigung und kündigte an, die Vorfälle mit "entsprechender Verbindlichkeit" aufzuarbeiten.