Faserriss im Training: Guerreiro fällt wieder aus

Raphael Guerreiro und der FC Bayern - diese Verbindung bleibt noch eine wenig glückliche. Der Portugiese verletzte sich erneut.

Unmittelbar vor dem Anpfiff des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg am Sonntagnachmittag gab der deutsche Rekordmeister die abermalige Verletzung von Raphael Guerreiro bekannt. Der 29-Jährige zog sich im Training einen Muskelfaserriss zu und wird den Münchnern vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Aufgrund der Muskelverletzung kann der 64-malige Nationalspieler in der anstehenden Länderspielpause auch nicht zur portugiesischen Nationalannschaft reisen, die in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei und in Bosnien-Herzegowina antritt.

Der vielseitige Linksfuß hatte sich nach seinem Sommerwechsel von Borussia Dortmund mit einer längeren Zwangspause herumschlagen müssen. In der Vorbereitung hatte er sich einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zugezogen und absolvierte erst Ende September seine ersten beiden Einsätze für den FC Bayern.

Im Pokal in Münster (4:0) und in der Liga in Leipzig (2:2) wurde er von Trainer Thomas Tuchel jeweils eingewechselt, in der Champions League beim FC Kopenhagen (2:1) stand er im Kader, wurde aber nicht eingesetzt.

Wann Guerreiro wieder einsatzfähig ist, lässt sich aktuell nicht vorhersagen.