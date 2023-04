Faserriss: Club muss mehrere Wochen auf Hübner verzichten

Der 1. FC Nürnberg muss vorerst ohne Florian Hübner (32) auskommen. Wie der Club mitteilte, zog sich der Innenverteidiger im jüngsten Ligaspiel einen Faserriss an den Adduktoren zu.

Neun Spiele hatte Florian Hübner in der Hinrunde aufgrund einer Rückenverletzung verpasst, nahm anschließend direkt wieder den Stammplatz in der Nürnberger Abwehrkette ein. Nach der Entlassung von Trainer Markus Weinzierl galt der 32-Jährige auch bei Interimscoach Dieter Hecking als gesetzt. In der nächsten Zeit muss er sich allerdings erst einmal mit der Zuschauerrolle zufriedengeben.

Gegen Karlsruhe verletzt ausgewechselt

Im jüngsten Ligaspiel gegen den Karlsruher SC (1:1) wechselte Hecking den Innenverteidiger nach 65 Minuten angeschlagen aus, auch in den darauffolgenden Tagen klagte Hübner weiterhin über Probleme im Adduktorenbereich. Nachdem der gebürtige Wiesbadener auch den Trainingsstart in die neue Woche verletzungsbedingt verpasst hatte, brachten Untersuchungen beim Nürnberger Mannschaftsarzt letztlich Aufklärung über die Schwere der Verletzung. Wie der FCN am Mittwochvormittag mitteilte, handelt es sich um einen Faserriss an den Adduktoren.

Schwerwiegender Ausfall im Abstiegskampf

Über die genaue Ausfallzeit des Innenverteidigers machte der Zweitligist auf der vereinseigenen Website keine Angaben, die nächsten Spiele seines Teams wird Hübner jedoch sicher verpassen. Der Ausfall des Innenverteidigers macht die Mission Klassenerhalt für den Club nicht leichter - lediglich drei Punkte beträgt derzeit der Abstand auf Rang 16. Am kommenden Samstag geht es für die Nürnberger auswärts in Kiel um wichtige Zähler (13 Uhr, LIVE! bei kicker).