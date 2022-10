Farkes Problem: Die Zwei steht - mindestens

Bei Borussia Mönchengladbach bekommen sie den Laden nicht dicht. Mit dem 1:2 bei Union Berlin setzt sich die Negativserie fort: Schon wieder kassiert die Fohlenelf zwei Gegentore.

Der Trend ist alarmierend. Das 1:2 bei Union war jetzt schon das sechste Pflichtspiel in Folge, in dem sich die Borussen mindestens zwei Gegentore gefangen haben. Fünf waren es auswärts in Bremen (Endstand 1:5), zwei beim Derbysieg gegen Köln (5:2), zwei in Wolfsburg (2:2), zwei beim Aus im DFB-Pokal in Darmstadt (1:2), drei gegen Frankfurt (1:3) und auch am gestrigen Sonntag wieder zwei. Macht in Summe 16 Gegentreffer in diesen sechs Spielen - das entspricht einem Schnitt von 2,67 Gegentoren pro Begegnung.

Die Anfälligkeit in der Defensive ist einer der Gründe, warum die Borussia nach dem vielversprechenden Saisonstart außer Tritt geraten ist. Vor allem, weil es nicht diesen einen Ansatzpunkt gibt, sondern die Probleme in den verschiedensten Bereichen auftauchen.

In der letzten halben Stunde haben wir extrem darum gebettelt, Gegentore zu kriegen. Christoph Kramer

Jüngst gegen Frankfurt war es ein ganz schlechtes Abwehrverhalten nach eigenen Ballverlusten, was der konterstarken Eintracht komplett in die Karten spielte. Gegen Union waren es gravierende individuelle Patzer (z.B. Tobias Sippel beim 1:1) und die Unfähigkeit, mit zunehmender Spieldauer die gefährlichen Halbfeldflanken der Gastgeber zu unterbinden. Zu viele lange Bälle, die sich Union umgehend sicherte, und fehlende Ballbesitzphasen sorgten dafür, dass die Eisernen zunehmend Druck aufbauen konnten.

"Ich finde, dass wir in der letzten halben Stunde extrem darum gebettelt haben, Gegentore zu kriegen", sagte Christoph Kramer. "Es ist gar kein Problem, sich gegen Union Berlin etwas tiefer zurückzuziehen, dann muss man aber in der Flankenverteidigung richtig gut sein - und das waren wir in der Schlussphase nicht."

Trainer Daniel Farke und die Mannschaft müssen schleunigst also auch das Gegentorproblem in den Griff bekommen, sonst könnte sich die wahrlich nicht ungefährliche Situation (drei Pflichtspielniederlagen in Serie) schnell verschärfen. In der Bundesligatabelle sind die Fohlen, aktuell auf Platz 11 gelistet, in die untere Hälfte abgerutscht.

"Wir hatten eine sehr gute Startphase, in der wir viele Punkte geholt haben und über mehrere Wochen auf den internationalen Plätzen standen. Jetzt befinden wir uns gerade in einer Phase, die nervt. Wir müssen die Zähne zusammenbeißen, kämpfen und schauen, dass wir bis zur WM-Pause noch so viele Punkte wie möglich holen", sagte Farke nach dem Schlusspfiff.

Helfen würden sicherlich mal positive Nachrichten von der Personalseite. Doch nach den sieben Ausfällen am Sonntag (Yann Sommer, Jonas Hofmann, Manu Koné, Florian Neuhaus, Ko Itakura, Stefan Lainer, Hannes Wolf) bleiben auch fürs anstehende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart weiter einige Fragezeichen. Koné hat seine Gelbsperre abgesessen und kehrt zurück. Bei Sommer, Hofmann und Lainer erwartet Farke einen Wettlauf gegen die Zeit. "Unsere schwierige personelle Lage wird voraussichtlich noch anhalten. Es ist bei allen drei Spielern schwer abzuschätzen, ob sie am Freitag zumindest wieder in den Kader rücken könnten", sagt Farke.