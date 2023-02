Farkes flammender Monolog: "Total die Unwahrheit!"

Müsste diese Gladbacher Mannschaft nicht um Europa mitspielen? Trainer Daniel Farke schilderte am Donnerstag seine Sicht der Dinge - und versuchte vehement, einiges geradezurücken.

Wünscht sich eine realistische Einschätzung der Lage in Gladbach: Daniel Farke. IMAGO/fohlenfoto

Borussia Mönchengladbachs Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) lief bereits eine satte Dreiviertelstunde, da wollte Daniel Farke unbedingt noch etwas loswerden und setzte zu einem mehrminütigen Monolog an. Sein Ansinnen: klarstellen, warum Gladbach als Tabellenzehnter nicht den Erwartungen hinterherläuft, sondern vielmehr im Soll und auf dem richtigen Weg ist. Auszüge im Wortlaut:

"Als wir im Sommer in die Gespräche eingestiegen sind, hat der Verein gesagt: Wir kommen gerade aus dem Abstiegskampf. Das ist Realität, nicht das, was vor drei Jahren war (Champions-League-Qualifikation, Anm. d. Red.). Der zweite Punkt war: Wir haben eine wirtschaftliche Situation, in der wir nicht mal eben den Kader umbauen und finanziell ins Risiko gehen können, sondern im Gegenteil sogar Transfererlöse einnehmen wollen.

Punkt drei war, dass ein Riss durch den Verein gegangen ist zwischen Mannschaft und Fans. Dazu kommt noch Punkt vier, dass wir gesagt haben, wir haben eine Truppe, die im Umbruch ist, die neue frische Kräfte braucht, weil die Jungs langsam in ein Alter kommen, wo neue Energie reinkommen muss. Und Punkt fünf war, dass wir eine andere Art und Weise von Fußball implementieren wollen.

"Europa ist komplett unrealistisch"

Da haben wir uns alle angeguckt und gesagt: In so einer Situation brauchen wir überhaupt nicht über die Top-6 zu sprechen, da ist Europa komplett unrealistisch. Für uns geht es darum, solide im zweiten Tabellendrittel zu stehen, das heißt zwischen Platz 7 und 12. Das haben wir vom ersten Tag an gesagt. Und, wenn es geht, dass wir auch noch die Spiele gewinnen, die für die Fanseele wichtig sind und die wir im letzten Jahr alle verloren haben. Und ich finde, da liefern wir.

Zu erzählen, dass wir eine Mannschaft haben, die eigentlich Champions League spielen müsste … Warum sollen wir als Team besser performen als letztes Jahr? Finden Sie den Kader aktuell besser aufgestellt? Letztes Jahr waren hier noch Embolo, Ginter, Sommer und Zakaria dabei. Ist das der Grund?

"Sorry, aber das ist einfach zu viel verlangt für diese Mannschaft"

Wir haben eine total saubere, charakterlich einwandfreie Mannschaft. Aber wir werden es mit diesen Spielern nicht hinbekommen, dass wir einfach mit Grasfressen den Gegner in Grund und Boden rennen. Sorry, aber das ist einfach zu viel verlangt für diese Mannschaft.

Ich bin total unzufrieden mit den letzten zwei Wochen. Aber wenn ich mir das große Bild angucke: Ich habe drei Artikel gelesen, wo steht 'Bilanz des Schreckens', 'Bilanz ist schlechter als letztes Jahr' - das ist total gelogen und total die Unwahrheit. Total die Unwahrheit! Wir standen letztes Jahr nach 20 Spieltagen mit 22 Punkten auf Platz zwölf, jetzt haben wir vier Punkte mehr und stehen zwei Plätze höher.

Und sorry: Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man da als Trainer und Verantwortlicher nicht wie die Flagge im Wind ist und jeden Tag was anderes erzählt, was unsere Ambitionen sind. Wir sind sehr gut gestartet, und das weckt natürlich bei einem Traditionsverein immer noch Träume. Unsere Fans sollen das, müssen das und dürfen das auch: von unrealistischen Zielen träumen. Aber ich habe vom ersten Tag erzählt, der Weg ist schwierig und steinig.

Wir entwickeln uns absolut in die richtige Richtung. Aber wir reden uns die Geschichte schön, dass wir hier eine Truppe haben, mit der wir normalerweise Champions League spielen müssten. Das muss man nicht so sehen, ich schreibe Ihnen das nicht vor. Das ist ein freies Land. Aber ich habe auch eine klare Haltung dazu und die habe ich Ihnen klar gesagt."