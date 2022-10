Farkes drei Fragezeichen - und Plea als Antwort

Ein angeschlagenes Trio nach dem Derby gegen den 1. FC Köln (5:2) bereitet den Borussen Sorgen. Gladbachs Trainer Daniel Farke hat über die Einsatzchancen der drei Stammkräfte für Samstag gesprochen.

Zuversicht in zwei Fällen und einmal Zweifel - so lässt sich Farkes Einschätzung zu den drei angeschlagenen Profis zusammenfassen. Optimistisch zeigt sich der Borussen-Coach bei Kouadio "Manu" Koné und Joe Scally, die noch Nachwirkungen des intensiven Derbys gegen die Kölner spüren. Koné musste am Mittwoch mit dem Mannschaftstraining aussetzen, weil ihn ein Hämatom in der Wade Probleme bereitete. Beim Franzosen gab Farke am Donnerstag trotzdem fast schon grünes Licht für einen Einsatz am Samstag im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Anpfiff 15.30 Uhr).

"Bei Manu Koné sieht es wieder gut aus. Er konnte heute schon wieder mit der Mannschaft trainieren. Da bin ich sehr optimistisch, dass er uns in Wolfsburg zur Verfügung steht", sagte Farke auf der Pressekonferenz. Ein "kleines Fragezeichen" setzte Gladbachs Cheftrainer dagegen hinter Scally (muskuläre Probleme). Aber weil es auch beim US-Amerikaner schon wieder aufwärts geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auf der rechten Abwehrseite nicht umgebaut werden muss. "Joe hat auch wieder mittrainiert. Ich glaube, dass beide einsatzfähig sein werden", sagte Farke in Bezug auf Scally und Koné.

Kramers Wettlauf gegen die Zeit

Anders sieht es allerdings beim zuletzt so wichtigen Christoph Kramer aus. Der Mittelfeldspieler, der sich gegen Köln eine Einblutung in der Kapsel und eine Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks zugezogen hat, droht auszufallen. "Hinter seinem Einsatz steht ein großes Fragezeichen. Aktuell sieht es da nicht so gut aus. Chris hat noch keine Einheit mit der Mannschaft absolvieren können", erklärte Farke und kündigte einen Wettlauf gegen die Zeit an. "Eine kleine Restchance besteht noch. Aber Stand heute wird es für ihn sehr eng."

Mit zwei Wackelkandidaten kann Farke also für Wolfsburg planen, bei Kramer hingegen muss sich der Coach auf einen Ausfall vorbereiten und sich eine passende Lösung überlegen. Die naheliegendste Variante: Alassane Plea kommt für Kramer in die Startelf und rückt auf seine gewohnte Position links in der offensiven Dreierreihe. Kapitän Lars Stindl wechselt dafür auf die Zehn, auf der Kramer in den vergangenen Spielen unterwegs war. Plea hatte nach überstandenem Muskelfaserriss gegen Köln als Einwechselspieler sein Comeback gefeiert - und sich mit einem Assist zum 5:2 von Marcus Thuram gleich erfolgreich eingefügt.