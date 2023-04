Farkes Bangen: Pause für Elvedi, Fragezeichen hinter Plea

In Nico Elvedi und Alassane Plea fehlten zum Vorbereitungsstart auf das Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag gleich zwei Profis aus der Startelf von Frankfurt. Dafür begrüßte Trainer Daniel Farke einen Rückkehrer.

Das 1:1 in Frankfurt hat bei Elvedi Spuren hinterlassen. Als Farke am Mittwochnachmittag die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Union einläutete, musste der Innenverteidiger noch mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Elvedi war in Frankfurt mit dem Fuß umgeknickt. "Nico hat sich eine Bänderdehnung zugezogen. Es sieht aber so aus, als ob er spätestens am Freitag wieder einsteigen kann", sagte Farke nach der Einheit. Individuell konnte Elvedi schon wieder arbeiten. "Ich glaube nicht, dass er am Wochenende ausfallen wird", lautete die Einschätzung des Trainers.

Ich glaube nicht, dass er am Wochenende ausfallen wird. Daniel Farke

Offener ist die Lage bei Plea. Der Franzose setzte am Mittwoch aufgrund einer eitrigen Mandelentzündung aus. Hinter dem Offensivmann steht ein Fragezeichen für Sonntag. "Wegen der Mandelentzündung müssen wir ihn derzeit ein wenig von den anderen Jungs isolieren. Bei ihm müssen wir abwarten, wie sich die Erkrankung in den nächsten 48 Stunden entwickelt", erklärte Farke. Plea hatte gerade erst wieder den Sprung in die Startformation geschafft. Möglich, dass gegen Union Lars Stindl wieder von Beginn an ran darf und Pleas Position halblinks in der offensiven Dreierreihe übernimmt.

Sanches vor dem Comeback?

Begrüßen konnte der VfL-Coach bei der 90-minütigen Einheit auch einen Rückkehrer. Yvandro Borges Sanches zeigte sich nach seinem Außenbandriss, den er sich vor dem Derby beim 1. FC Köln (0:0) zugezogen hatte, wieder im Training. Ob der Nationalspieler Luxemburgs für Sonntag schon wieder eine Option darstellt, muss abgewartet werden. Borges Sanches trat zum Ende der Einheit kürzer.

Gesprächsbedarf sah Farke im Nachklang des Frankfurt-Spiels mit Plea, Marcus Thuram, Manu Koné und Nathan Ngoumou wegen der "Modenschau" der vier Profis in der Mainmetropole. Plea und Co. hatten sich am Tag vor dem Spiel Klamotten ins Teamhotel liefern lassen. Gegenüber der Rheinischen Post sagte Farke am Mittwoch: "Wir brauchen das Thema nicht zu hochhängen. In der Spielvorbereitung bin ich altmodisch. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir Klamotten ins Hotel zu bestellen. Deswegen hat mich das überrascht. Ich habe mit den Jungs darüber gesprochen", sagte Farke. "Die Spielvorbereitung beeinflusst das nicht, trotzdem finde ich es vom Instinkt her nicht sonderlich toll, weil es immer eine Außenwirkung hat."