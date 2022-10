Farke zieht Bensebaini-Lizarazu-Vergleich

Groß war die Erleichterung in Gladbach nach dem triumphalen Derbysieg gegen Köln - vor allem wegen des schwachen Auftritts in der Vorwoche.

Wiedergutmachung war das Stichwort in Gladbach vor dem rheinischen Derby - und die glückte beim 5:2. "Das geht runter wie Öl", sagte ein freudestrahlender Jonas Hofmann nach Spielende bei DAZN und sprach von einem "rundum gelungenen Nachmittag. Gerade nach dem 1:5 in Bremen war es wichtig, zurückzukommen und den Anschluss nicht zu verlieren." Hofmann zeigte sich am Ende sogar erleichtert, dass er den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 verursacht hatte, da es "sonst vielleicht einen anderen Spielverlauf" gegeben hätte.

Kramer lobt Rivale Köln

Christoph Kramer verriet derweil den Schlüssel des Erfolgs. Dieser sei gewesen, "dass wir das Spiel immer wieder verlagert haben", sagte der Mittelfeldspieler und lobte zugleich die Kölner, die laut ihm "unheimlich gut" spielen. Coach Daniel Farke ging etwas mehr ins Detail. "Köln ist sehr intensiv im Pressing, brutal kompakt im Zentrum und presst super auf die Seite. Da muss man das taktisch sehr clever machen", erklärte der 45-Jährige und wies dabei auch auf das letztlich entscheidende 3:1 von Lars Stindl kurz nach Wiederanpfiff hin. Dieses sei "in Überzahl dann maßgeblich" gewesen.

Maßgeblich verbessert war auch die Leistung von Ramy Bensebaini, der immer wieder Akzente setzte und am Ende mit zwei Toren glänzte. Für den Algerier dürfte es nach seinem desolaten Auftritt beim 1:5 in Bremen (kicker-Note 6) eine Genugtuung sein, für seinen Trainer war es keine Überraschung.

Ottmar Hitzfeld hat Bixente Lizarazu nach einer schlechten Halbzeit in Frage gestellt. Daniel Farke

Manchmal habe man einen "gebrauchten Tag", sagte Farke mit Blick auf Bensebainis Leistung an der Weser und betonte: "Für mich war es gar keine Frage, dass er heute an sein normales Leistungsniveau anknüpft." Für Farke stand auch nicht in Frage, Bensebaini gegen Köln draußen zu lassen. Um das zu unterstreichen, zog er einen eher ungewöhnlichen Vergleich.

So habe "Ottmar Hitzfeld Bixente Lizarazu nach einer schlechten Halbzeit" auch nicht in Frage gestellt. Was Lizarazu einst für Hitzefeld bei den Bayern war, das ist Bensebaini nun für Farke und Gladbach - oder, wie es der Borussen-Coach sagte: "Ramy ist ein außergewöhnlicher Spieler, für mich der kompletteste Linksverteidiger der Bundesliga."