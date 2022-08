Farke und "das Bauchgefühl" bei Koné

Kouadio "Manu" Koné war die Startelf-Überraschung bei Gladbachs 3:1-Sieg gegen Hoffenheim. Eine Entscheidung mit Risiko, wie Trainer Daniel Farke anschließend zugab.

Mehr Kaltstart ging nicht. Weder in den Testspielen während der Vorbereitung noch im DFB-Pokal hatte Koné auch nur eine Sekunde auf dem Platz gestanden. Überhaupt war der Franzose erst in der Woche vor Hoffenheim wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen, nachdem er sich im Juni bei Frankreichs U-21-Nationalmannschaft eine schwere Knieprellung zugezogen hatte und seitdem ausgefallen war. Keine Vorbereitung? Kein Problem für Koné! Gegen die Kraichgauer fegte der Mittelfeldspieler in gewohnter Manier über den Platz, ging keinem Zweikampf aus dem Weg - und hielt sogar die vollen 90 Minuten durch.

"Dass er so eine Leistung abliefert, obwohl er fast drei Monate kein Fußball spielen konnte, ist außergewöhnlich. Wir sind froh, dass er zurück ist und durchgehalten hat", sagte Farke nach dem Schlusspfiff am Samstag und erklärte zu Konés überraschender Startelfnominierung: "Manchmal muss man sich auf das Bauchgefühl verlassen. Ich habe Manu im Training genau beobachtet, da wirkte er sehr fokussiert und bereit für das Spiel. Natürlich ist er noch nicht bei 100 Prozent, aber wir sind das Risiko eingegangen, weil er ein sehr wichtiger Mann für uns ist, ein Unterschiedsspieler. Einen Spieler wie ihn möchte man so schnell wie möglich wieder drin haben. Und Profis wie er erlangen die Fitness auch erst über die Spieleinsätze."

Zu den Hintergründen der Entscheidung gehört ebenso, dass Farke die Koné-Rückkehr wunderbar ins personelle Konzept passte. Durch den Ausfall von Lars Stindl (Faszienriss) musste ein neuer Zehner gefunden werden. Das Comeback von Koné gab dem Trainer die Möglichkeit, Florian Neuhaus aus der Doppelsechs herauszuziehen und weiter vorne im offensiven Zentrum einzubauen. Ein Modell, das auch fürs Auswärtsspiel auf Schalke am kommenden Samstag zu erwarten ist.