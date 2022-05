Farke über neuen Job: "Das ist es, was mich reizt"

Daniel Farke ist seit Anfang März ohne Job, er verließ Russland nach deren Invasion in die Ukraine. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" gab er Einblicke - und sprach über ein mögliches Engagement in der Bundesliga.

Daniel Farke machte zwischen 2017 und November 2021 bei Norwich City auf sich aufmerksam. Er führte den Verein zweimal in die Premier League, konnte sich dort beim ersten Anlauf mit dem Team nicht halten - und wurde beim zweiten Versuch im vergangenen November entlassen. Weiter ging es für den deutschen Trainer Mitte Januar in Russland bei Krasnodar.

Lange blieb er dort nicht, denn am 24. Februar gab es die Invasion Russlands in der Ukraine, der Krieg begann. "Wir waren tief in unserer Fußballwelt und eine Woche vor dem Saisonstart sehr konzentriert mit unseren sportlichen Themen beschäftigt", sagt Farke im SZ-Interview. Aber ihm wurde dann recht schnell klar, dass er in Krasnodar nicht weitermachen könne: "Mir wurde klar, dass die reizvolle sportliche Perspektive wegfallen würde. Zudem habe ich mitbekommen, dass sich meine Familie und meine Freunde in der Heimat Sorgen machten. Und es wird einem auch etwas mulmig, wenn man erfährt, dass die südrussischen Flughäfen geschlossen werden. Da denkt man dann: Okay, bis hierher und nicht weiter!"

Seit 1. März ist der 45-Jährige offiziell nicht mehr bei Krasnodar aktiv. Eine neue Trainerstation gab es für Farke seitdem nicht. "England kenne und schätze ich, Deutschland ist meine Heimat und die Bundesliga ein Top-Produkt, auch international", gibt der Coach Einblicke über die womöglich naheliegendsten Optionen. Was er sich bei seinem neuen Verein vorstellt? "Ich mag es, wenn ich einen Klub auf ein höheres Niveau bringen kann. Der nächste Schritt, das nächste Level und Siegermentalität in eine Mannschaft, in einen Verein tragen: Das ist es, was mich reizt", sagt der Trainer.

In der Bundesliga trainierte Farke noch nicht

Farke hat in den vergangenen Jahren definitiv auf sich aufmerksam gemacht. Einen Job in der Bundesliga hatte er in seiner Trainerkarriere noch nicht, bei Borussia Dortmund trainierte er die zweite Mannschaft. Das Trainerkarussell im deutschen Oberhaus dreht sich aktuell bekanntlich gewaltig, einige Stellen sind für die neue Saison noch zu besetzen. Da scheint der Name Daniel Farke nicht weit hergeholt, oder? "Ich werde nur ein Projekt übernehmen, von dem ich zu 100 Prozent überzeugt bin. Und bei dem ich das Gefühl habe, dass die Vorstellungen des Klubs und meine absolut übereinstimmen. Wann und wo das der Fall sein wird - das wird man sehen", macht der Coach klar.