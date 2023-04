Farke über die nächste Saison: "Du brauchst 30 Stürmertore"

2:41Der Abgang von Marcus Thuram reißt ein Loch in den Gladbacher Kader, das im Sommer mit frischem Personal gefüllt werden muss. Auf der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel sprach Daniel Farke über diese Baustelle - und was nötig sein wird, um in der nächsten Saison oben anzugreifen.