Farke stellt klar: "Kämpfen um jeden Tabellenplatz"

Die Rückkehr von Stammtorwart Jonas Omlin in das Tor der Borussia nimmt weiter Form an. Mit dem Schweizer wollen die Fohlen gegen Werder Bremen den Abwärtstrend stoppen.

Personell verlief am Mittwoch alles nach Plan. Jonas Omlin stand bei der Vormittagseinheit auf dem Platz und trainierte nach überstandener Oberschenkelzerrung erstmals wieder mit der Mannschaft. Der Einsatz des Torhüters im Heimspiel gegen Werder Bremen dürfte damit gesichert sein, schließlich geht auch Trainer Daniel Farke fest vom Comeback des Schweizers aus.

"Wenn er die Einheit heute gut verkraftet und morgen das Abschlusstraining absolvieren kann, dann wird er auch beginnen am Freitagabend. Jonas ist unsere Nummer 1 und hat bisher wirklich sehr gute Leistungen abgeliefert", sagte der VfL-Coach am Mittwoch.

Auf den Winter-Zugang werden die Borussen also zurückgreifen können bei dem Vorhaben, den Negativtrend der vergangenen Spiele zu stoppen. Nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern reichte es für die Fohlen in den drei folgenden Spielen nur noch für einen weiteren Punkt, dreimal in Folge blieb man gar ohne eigenen Torerfolg. Die Folge: Gladbach steckt nach 24 Spieltagen im sogenannten Niemandsland der Tabelle fest. Zehn Punkte sind es bis auf Platz 6. Zehn Zähler bis zum Relegationsrang 16.

Doch Farke stellt klar: Er will bis zum Ende 100 Prozent Motivation und Einsatz sehen. Ein Nachlassen in irgendeiner Form "werde ich auf keinen Fall zulassen", sagte Farke und unterstrich: "Jeder Punkt ist wichtig und jeder Platz in der Endabrechnung der Tabelle. Für das Gefühl, aber auch für die TV-Gelder. Deshalb steht fest: Wir werden um jeden einzelnen Punkt und jeden Tabellenplatz kämpfen."

Farke will Wiedergutmachung gegen Werder

Den Beweis kann die Mannschaft gegen Bremen antreten und am Freitagabend auch etwas Wiedergutmachung betreiben. Im Hinspiel setzte es für die Farke-Elf eine böse 1:5-Klatsche. Der Trainer sagt: "Dass die Jungs motiviert sind, das geradezubiegen, ist keine Frage."