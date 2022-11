Farke: "Sind zum regulären Ausgleich gekommen"

So sahen es die Trainer...

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir waren von der ersten Minute da. Die Vielzahl der Chancen, die wir hatten, die hätten wir sicherlich etwas eher schon nutzen können. Aber ich muss trotzdem sagen, es war ein fast perfektes Spiel von uns. So kann es weitergehen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben den deutlich schlechteren Start erwischt und in den ersten Minuten zwei klare Chancen zugelassen. Erst nach dem ersten Gegentor haben wir den Faden wiedergefunden und die Kontrolle übernommen. Wir hätten uns gewünscht mit einem Punkt nach Hause zu fahren, können uns wegen der schlechten Startphase aber nicht beschweren, dass wir als Verlierer vom Platz gehen."

VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:1 (1:1)

Michael Wimmer (Interimstrainer VfB Stuttgart): "Wir sind gut ins Spiel gekommen und früh in Führung gegangen. Nach dem 1:1 hatten wir die Kontrolle. Nach dem Wechsel war das Spiel ausgeglichen. Wir hatten Glück, dass Mavropanos auf der Linie rettet. Dass wir in der Nachspielzeit das Tor machen, war glücklich, aber nicht unverdient. Wir haben Mut und Glauben gezeigt."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Stuttgart hatte am Anfang bessere Kontrolle, wir hatten keinen Zugriff. Die erste Halbzeit war trotz des Ausgleichs nicht gut genug. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine sehr gute Kontrolle. Wir hatten wenige Chancen zugelassen. Vor dem Gegentor hatten wir wieder einfache Ballverluste. Das ist naiv von uns und extrem bitter. Da müssen wir uns cleverer verhalten und gravierend verbessern."

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir waren super im Spiel, sind zu Recht in Führung gegangen, hätten sogar noch ein bisschen mehr machen können. Leider haben wir dann Fehler gemacht und den Gegner ein bisschen eingeladen. Die erste Halbzeit war top, die zweite war geil. Wenn es in diesem Stadion Spitz auf Knopf steht, ist es unglaublich."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Bochum hat hochverdient zur Pause geführt, mit hoher Intensität gespielt. Ich war mit unserer ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden, ich fand uns mutlos, lauffaul, gedanklich überhaupt nicht schnell. In der zweiten Halbzeit haben wir verdient das Spiel gedreht und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Wir haben viel mehr investiert, waren viel mutiger und sind zum regulären Ausgleich gekommen, der nicht gegeben wurde."