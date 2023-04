Farke nach Fehlentscheidung: "Es bringt nichts, wenn ich durchdrehe"

Das rheinische Derby zwischen Köln und Gladbach entpuppte sich als Nullnummer - auch wegen einer Fehlentscheidung der Unparteiischen.

In dieser Szene wurde nicht auf Strafstoß entschieden: Timo Hübers trifft Florian Neuhaus (re.). IMAGO/fohlenfoto

"Summa summarum eines der schlechteren Derbys", stellte Jonas Hofmann nach dem Abpfiff fest und gab zu, dass er nicht so recht wusste, was "man mit diesem 0:0 anfangen soll". Trainer Daniel Farke stellte derweil fest, dass man auswärts zu null gespielt habe, was gut sei. Für ihn war es unter dem Strich ein "leistungsgerechtes Unentschieden, obwohl wir einen Elfmeter hätten bekommen müssen."

Farke meinte damit eine Szene aus der 15. Minute, als Timo Hübers ohne Chance auf den Ball Gegenspieler Florian Neuhaus im eigenen Sechzehner foulte. Den fälligen Strafstoß verweigerte Schiedsrichter Felix Zwayer und auch der VAR intervenierte nicht - und das trotz Check. "Das sieht jeder im Stadion, dass das Elfmeter ist. Da braucht man kein Experte sein", sagte Farke und verwies darauf, dass in so einem Fußballspiel eine "Menge Schiedsrichter involviert" sind.

Farke konnte es sich jedenfalls nicht erklären, warum die Fohlen keinen Strafstoß, durch den "das Spiel in eine völlig andere Richtung hätte gehen können", erhalten haben. Es brächte aber auch nichts, "wenn ich durchdrehe und mir irgendwelche Strafen einhandele. Es ist so wie es ist. Es ärgert mich natürlich, aber das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können."

Lars Stindl wiederum brachte Verständnis für die Unparteiischen auf. "In der hitzigen Stimmung gegen den Effzeh vor der Kurve Elfmeter zu geben" sei nicht so leicht, auch wenn es von seiner Warte aus Elfmeter war. "Er tritt ihm aufs Standbein, auf den linken Fuß. Grundsätzlich hätte man sich nicht beschweren können, wenn der Schiedsrichter direkt auf den Punkt zeigt."

Glück für Köln also? So klar wollte sich Steffen Baumgart zwar nicht äußern, der FC-Trainer gab aber zu, dass sich die Kölner nicht hätten beschweren können, wenn auf Elfmeter entschieden worden wäre: "Im Spiel habe ich es anders gesehen, aber man sieht, dass Hübers ihn trifft."