Farke muss ohne Thuram, Bensebaini und Koné planen

Aufgrund eines Muskelfaserrisses in den Adduktoren muss Marcus Thuram (25) aktuell pausieren, von einem möglichen Saison-Aus sprechen die Fohlen aber nicht. Auch zwei andere Verletzte sind an diesem Mittwoch Thema.

Am Dienstag war der Muskelfaserriss in den Adduktoren von Marcus Thuram mitgeteilt worden - und die Sorge groß. Denn häufig wird bei dieser Art von Verletzung von sechs bis acht Wochen Zwangspause ausgegangen, womit die Saison für den bulligen Stürmer gelaufen wäre. Zugleich auch sein Kapitel als Profi in Gladbach. Der begehrte Angreifer verlässt die Elf vom Niederrhein nämlich im Sommer.

Eine Meldung der Borussia an diesem Mittwoch macht den BMG-Fans allerdings diesbezüglich etwas Hoffnung: Thuram, der sich in der Schlussphase des zurückliegenden Heimspiels gegen Union Berlin (0:1) verletzt hatte, fällt zwar bis auf Weiteres aus. Trainer Daniel Farke wurde dabei aber mit folgenden Worten zitiert: "Tikus wird auf jeden Fall die nächsten beiden Partien verpassen. Danach müssen wir schauen, ob wir ihn in der Endphase nochmal dazubekommen werden." Eventuell ein kleiner Hoffnungsschimmer auf finale Einsätze.

Bensebaini: Farke ist "skeptisch"

Ramy Bensebaini (Hüftdistorsion), der ebenfalls Gladbach verlassen wird, und Kouadio Emmanuel "Manu" Koné (Oberschenkelzerrung), die sich ebenfalls im Duell mit den Hauptstädtern verletzt hatten, meldeten sich zudem verletzt vom Training ab.

"Bei Ramy ist es zwar keine große Verletzung, aber ich bin ich eher skeptisch, dass es bis zum Wochenende reichen wird. Manu wird auch morgen noch nicht trainieren können. Sein Einsatz in Stuttgart ist daher ebenfalls sehr fraglich", so Farke über diese beiden Schützlinge.

Immerhin begrüßte der Coach der Borussia Christoph Kramer (erkrankt), Tobias Sippel (Cut an der Stirn) und Semir Telalovic (Bänderdehnung), die am Montag allesamt noch ausgesetzt hatten, zurück auf dem Platz. Gemeinsam arbeitet das Team an der Vorbereitung auf das bevorstehende Bundesliga-Spiel bei Kellerkind Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).