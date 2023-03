Farke mit Hoffnung bei Omlin

Das Ende des Torhüternotstands bei Borussia Mönchengladbach ist in Sicht. VfL-Trainer Daniel Farke schließt vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitagabend sogar ein Comeback seiner Nummer 1 nicht aus.

Auf dem Trainingsplatz ließ sich Jonas Omlin am Dienstag nicht blicken. Noch ohne ihren neuen Stammkeeper nahmen die Fohlen die Vorbereitung auf das richtungsweisende Heimspiel gegen Werder Bremen auf. Trotzdem sieht Farke eine realistische Chance, dass Omlin, der zuletzt wegen einer Oberschenkelzerrung ausfiel, am Freitag zwischen den Pfosten stehen kann.

Denn der Schweizer soll wie Tobias Sippel (arbeitete wegen eines Blutergusses nur regenerativ) ab morgen wieder einsatzbereit sein. "Wenn alles perfekt läuft, stehen Tobi Sippel und Jonas Omlin am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz. Dann hätten wir alle drei Torhüter an Bord. Wer letztendlich am Freitagabend im Tor stehen wird, werden wir aber erst recht spät entscheiden können", sagte Farke nach dem Training.

Schon vor Omlin und Sippel meldete sich am Dienstag Jan Olschowsky erfolgreich zurück. Gut drei Wochen musste der junge Torhüter pausieren, erst wegen einer Daumenverletzung, dann wegen eines Magen-Darm-Infekts. Die Einheit absolvierte der 21-Jährige ohne erkennbare Probleme. "Für das erste Training sah es bei ihm sehr ordentlich aus. Wenn der Körper gut auf die Belastung reagiert, hat er gute Chancen, dabei zu sein", meinte Farke mit Blick auf das Bremen-Spiel.

Bensebaini meldet sich zu Wort

Verzichten muss die Borussia gegen Werder definitiv noch einmal auf Ramy Bensebaini. Der gesperrte Linksverteidiger meldete sich am Dienstag zu Wort und bat nach seiner Entgleisung im Spiel gegen den SC Freiburg (0:0) um Entschuldigung. Im Heimspiel gegen die Breisgauer am 4. März hatte Bensebaini die Gelb-Rote-Karte gesehen und auf dem Weg in die Kabine Schiedsrichter Benjamin Brand beleidigt. Dafür bekam er eine Extra-Strafe von einem zusätzlichen Spiel Sperre aufgebrummt und wurde außerdem mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt.

"Es tut mir sehr leid, dass ich meine Mannschaft in Schwierigkeiten gebracht habe. Ich möchte mich für meine Reaktion entschuldigen, die ein Bild von mir gezeigt hat, auf das ich definitiv nicht stolz bin", teilte der 27-Jährige auf seinem Instagram-Account mit. Der algerische Nationalspieler wird den Gladbachern im nächsten Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am 2. April wieder zur Verfügung stehen.