Farke macht Weigl WM-Mut: "Jeder top Auftritt erhöht die Chance"

Am letzten Transfertag lieh Borussia Mönchengladbach Julian Weigl von Benfica Lissabon aus. Beim 5:2-Derbysieg gegen den 1. FC Köln bewies der Mittelfeldmann erneut, was er dem Spiel der Fohlenelf geben kann. Ob der 27-Jährige noch auf den WM-Zug aufspringen kann?

Weigl ist einer der Kandidaten, die die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme noch nicht aufgegeben haben. Leistungen wie gegen Köln nähren diese Hoffnung, denn Weigl gehörte im Derby zu den Schlüsselfiguren im Gladbacher Spiel. Mit seiner Präsenz und Umsicht, seiner Passsicherheit und Zweikampfstärke sorgte er dafür, dass die Borussen die Kontrolle im Mittelfeldzentrum besaßen. Zudem leitete er den Treffer zum 3:1 von Lars Stindl mit einer Balleroberung ein.

Daniel Farke war nach dem Derbysieg voll des Lobes. "Ich fand Jule heute herausragend. In seiner Passauswahl und seiner Passqualität, damit hat er viele Angriffe initiiert. Aber auch in seinem Verhalten gegen den Ball. Er hat viele Zweikämpfe gewonnen, sich taktisch gut verhalten, viele Räume zugelaufen."

Wie die gesamte Mannschaft habe gerade auch Weigl "eine Reaktion gezeigt nach Bremen", freute sich der VfL-Trainer. Auch an der Leihgabe aus Portugal lief das Spiel bei der 1:5-Klatsche in der vorentscheidenden Anfangsphase (0:3 nach 13 Minuten) komplett vorbei, die auffällig vielen Ballverluste waren ungewöhnlich für ihn. "Wenn man sich nach Bremen dann aber so zurückmeldet, zeugt das von einem top Charakter und von einer top Qualität", sagte Farke nach dem Abpfiff am Sonntag und betonte. "Für mich war Jule einer der besten Spieler auf dem Platz."

Und Weigls Chance, auf den letzten Drücker vielleicht noch auf den WM-Zug aufspringen zu können, zumal der Mittelfeldmann unter Hansi Flick im März sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern durfte? Man habe in Deutschland zwar "hohe Qualität" im Mittelfeldbereich, aber Farke machte Weigl Mut: "Ich will da keine Empfehlungen geben und lasse das komplett bei Hansi Flick, aber er schaut sich die Spiele ja auch an. Von daher kann ich meinen Spielern nur sagen: Jede gute Leistung, jeder top Auftritt hilft, die Chance zu erhöhen. Und dieser Auftritt war sicherlich nicht schadend für Jules Ansehen."