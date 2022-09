Farke macht Stindl Hoffnung auf mehr

Neue Gesichter werden in Gladbachs Startelf am Sonntag auftauchen. Lars Stindl, der sich nach überstandener Verletzung wieder in guter Verfassung präsentiert, könnte eines davon sein.

Daniel Farke stand bisher für eine extreme Kontinuität bei der Besetzung seiner Startelf. Im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Sonntag wird der Borussen-Coach allerdings einige Veränderungen vornehmen - notgedrungen. Neben Ko Itakura (Rotsperre) muss mit Nico Elvedi (Außenbanddehnung im Sprunggelenk) höchstwahrscheinlich auch der zweite Innenverteidiger ersetzt werden. Und in der Offensive braucht Farke Ersatz für Alassane Plea (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich).

Während Marvin Friedrich als Itakura-Vertreter sicher ins Team rückt, darf sich für die Position weiter vorne Lars Stindl Chancen ausrechnen. Der Kapitän kam beim 0:1 gegen Mainz zu seinem ersten, fast 40-minütigen Einsatz nach der Zwangspause aufgrund einer Muskelverletzung. Nach der nächsten vollen Trainingswoche ist Stindl bereit für mehr.

Stindl "wieder in einer richtig guten Verfassung"

"Lars ist unser Kapitän und immer ein Kandidat für die Startelf, wenn er zur Verfügung steht", sagte Farke am Freitag. Mit Stindls Comeback sei er sehr zufrieden gewesen, so der Trainer. "Als er gegen Mainz - in Unterzahl - hereinkam, hat er eine außergewöhnlich gute Leistung gebracht. Lars hat ein gutes Fitnesslevel nachgewiesen, ist extrem viel gelaufen und er hat viele Situationen kreiert", lobte Farke. Stindl sei "wieder in einer richtig guten Verfassung", ergänzte der 45-Jährige, "wir sind froh, dass wir ihn zurückhaben."

Obwohl die Gladbacher Startelf umgebaut werden muss, tritt Farke die Reise zu Tabellenführer Freiburg zuversichtlich an. "Wenn wir unsere Stärken zeigen, sind wir überall wettbewerbsfähig", betonte der VfL-Coach und zollte der Entwicklung beim kommenden Gegner Respekt. "Diese Mannschaft steht nicht umsonst da vorne. Sie hat in den vergangenen Jahren um die europäischen Plätze mitgespielt und hohe Qualität gezeigt. Auch das DFB-Pokalfinale wurde erreicht. Über das Lebenswerk von Christian Streich brauchen wir nicht zu sprechen, es ist außergewöhnlich, was dort an Konstanz und Qualität aufgebaut wurde", sagte Farke.

Sein Ausblick für Sonntag: "Da wartet schon ein Brocken. Freiburg auswärts ist eine der schwersten Aufgaben, die du aktuell in der Bundesliga bekommen kannst. Aber wir freuen uns auf diese Aufgabe."