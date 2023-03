Farke: Klare Ansage an den Acht-Millionen-Euro-Mann

Im Sommer nahm die Borussia viel Geld in die Hand für Nathan Ngoumou. Ein Faktor ist der pfeilschnelle Offensivmann bislang nicht. Trainer Daniel Farke erklärt, was besser werden muss.

Es dürfte jedem klar gewesen sein, dass Ngoumou etwas Eingewöhnungszeit benötigen würde. Vor seinem Sprung nach Gladbach standen gerade einmal drei Ligue-1-Einsätze in der Vita des flinken Außenbahnspielers, der seine Erfahrungen vorwiegend in der französischen Ligue 2 gesammelt hatte.

Acht Millionen Euro überwiesen die Borussen für Ngoumou an den FC Toulouse, es war gewiss eine Investition in die Zukunft, doch durfte man in Anbetracht der hohen Ablösesumme auch schon etwas mehr erwarten als das, was der 23-Jährige im Fohlentrikot bisher zeigte. Seine Qualität blitzte vereinzelt auf, vor allem das immense Tempo (als Spitzenwert in dieser Saison wurden 36,17 km/h gemessen) ist ein Trumpf. Aber: Zu einem echten Faktor im Gladbacher Spiel wurde Ngoumou zu keiner Zeit. Seine Bilanz: Bei zwölf Ligaeinsätzen stand er nur dreimal in der Startelf. Ihm gelang weder ein Tor noch ein Assist.

Auch im neuen Jahr bleibt der nächste Entwicklungsschritt vorerst aus. An den vergangenen sieben Spieltagen setzte Trainer Daniel Farke Ngoumou nur noch zweimal als Joker ein, in den letzten beiden Spielen gegen den SC Freiburg (0:0) und bei RB Leipzig (0:3) brachte er ihn überhaupt nicht mehr.

"Es geht darum, sich im Training zu zeigen und sich jeden Einsatz zu verdienen. Es gab Phasen, wo wir das Gefühl hatten, er ist auf einem richtig guten Weg. Das konnte er dann leider nicht so in die Spiele umsetzen. Zuletzt hatten wir das Gefühl, dass er im Training nicht immer an sein Leistungslimit gekommen ist", sagt Farke kritisch und betont: "Es werden keine Einsätze wegeschenkt. Jeden Bundesligaeinsatz muss man sich verdienen."

Ngoumou weiß, was von ihm erwartet wird. "Wir haben Gespräche mit ihm geführt und ihm gesagt, dass er sich mehr zeigen und präsenter werden muss", sagt Farke. In der laufenden Trainingswoche "präsentiert er sich wirklich gut", findet der VfL-Coach. "Aber auch da geht es immer um Konstanz. Ein, zwei gute Trainingseinheiten reichen dann nicht, um seine Chance zu bekommen. Man muss Konstanz nachweisen. Das ist der Auftrag an Nathan in den nächsten Wochen."