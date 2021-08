Farke im Interview: "Diesmal brauchen wir kein Wunder"

Der Aufstieg in die Premier League war 2019 eine Überraschung, der sofortige Abstieg ein Jahr später dagegen nicht: Jetzt ist Norwich City unter der Leitung des deutschen Trainers Daniel Farke zurück in der "besten Liga der Welt" - und der 44-Jährige sieht sein Team nun deutlich besser gerüstet als noch vor zwei Jahren.

Seine positive Art lässt sich Daniel Farke, der deutsche Trainer von Norwich City, nicht nehmen. Auch nicht durch eine komplizierte Vorbereitung auf seine zweite Premier-League-Saison mit den "Canaries". Nach dem sofortigen Wiederaufstieg sieht der 44-Jährige seinen Klub diesmal deutlich besser vorbereitet auf die "beste Liga der Welt". Im Interview mit dem kicker spricht der frühere Coach der Dortmunder U 23 über den Corona-Ausbruch in der Vorbereitung, die Unterschiede zu 2019 und seine Zukunftspläne mit Norwich.

Die Vorbereitung auf den Saisonauftakt gegen Liverpool am Samstagabend verlief nicht optimal. Verspüren Sie dennoch Vorfreude auf den Premier-League-Start?

Ja, denn für uns ist es die Rückkehr auf die große Bühne. Dafür haben wir das gesamte vergangene Jahr gearbeitet. Wir wollten uns unbedingt wieder mit den besten Klubs und Spielern messen. Dass wir jetzt wieder mit unseren Fans im Rücken in die Heimspiele gehen können, ist ein richtig schönes Gefühl, dass die Vorfreude noch einmal steigert, nachdem wir unseren Championship-Titel nicht mit unseren Anhängern im Stadion feiern konnten.

Der letzte Test gegen Newcastle ging 0:3 verloren, sie haben Personalprobleme. Wegen Corona ...

Wir hatten vor zweieinhalb Wochen einen Ausbruch innerhalb der Mannschaft, mitten in unserem Kurz-Trainingslager, das wir daraufhin abbrechen mussten. Elf unserer Spieler mussten binnen zwei Tagen für zwei Wochen in die Isolation. Wir haben zwei Wochen lang mit maximal zehn Spielern trainiert, mussten zwei Testspiele absagen und noch strengere Protokolle befolgen als ohnehin. Unsere Kabine war beispielsweise gesperrt, wir mussten uns im Auto umziehen. Diese Zeit war für unsere ganze Truppe eine enorme Herausforderung, gerade auch mental.

Zwei Ihrer EM-Teilnehmer - der Finne Teemu Pukki und der Schotte Grant Hanley - gingen aus dem Urlaub quasi direkt in die Isolation ...

Ja, unser Kapitän Hanley hat bislang keine einzige Minute mit der Mannschaft in einem Test auf dem Feld gestanden, Pukki zumindest ein paar Minuten lang. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass der Saisonstart davon beeinflusst sein wird. Zwei, drei Wochen lang werden wir uns richtig reinkämpfen müssen. Aber das ist die neue Normalität, so kompliziert sie auch ist. Mittlerweile sehe ich es sogar halbwegs positiv.

Warum das?

So unangenehm es in diesen zwei Wochen war: Ich hoffe, dass wir es damit überstanden haben und uns nicht mitten in der Saison noch einmal ähnliches blüht.

Der gesellschaftliche und politische Druck hier scheint mir wesentlich geringer zu sein. Daniel Farke zum Thema Impfen in England

Die deutschen Klubs fordern ihre Profis dazu auf, sich impfen zu lassen. Wie wird in England mit dem Thema umgegangen?

Der gesellschaftliche und politische Druck hier scheint mir wesentlich geringer zu sein, wobei auch wir strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Man geht jedoch insgesamt sehr freiheitlich damit um, ob sich jemand impfen lassen möchte oder nicht. Nach meinem Gefühl dürften deutlich weniger Premier-League-Spieler geimpft sein als es in der Bundesliga der Fall ist.

Welche Rolle spielt dabei die traditionell starke Spieler-Gewerkschaft in England?

Sie achten extrem stark darauf, dass auf die Profis kein Druck ausgeübt wird. Sobald jemand auch nur den moralischen Zeigefinger erhebt, verweisen sie schon auf die persönliche Entscheidung eines jeden einzelnen. Man wird sehen, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt.

Unabhängig von den akuten Problemen: Was haben Sie sich vorgenommen für Ihre zweite Saison mit Norwich in der Premier League?

Es geht für uns darum, den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen. Wir wollen uns auf Premier-League-Niveau etablieren und perspektivisch zu den Top 20 in England gehören. Auch wenn uns sehr bewusst ist, dass dieses Ziel als einziger "self-funding-club" auf diesem Level höchst ambitioniert ist.

Ihr erstes Jahr in der Premier League endete mit dem Abstieg.

Verewigt auf einer Hauswand: Daniel Farke. imago images/Shutterstock

Wenn man ehrlich ist, dann hatte das damals nicht viel mit der Premier League zu tun, was wir anbieten konnte. Der Verein war für den Aufstieg 2019 einfach noch nicht bereit. Wir haben die damit verbundenen Einnahmen damals dazu genutzt, unsere Verbindlichkeiten abzutragen, die Infrastruktur auszubauen, unsere Talente langfristig an uns zu binden und die Jugendakademie zu stärken. In unserem Kader stand nur ein Feldspieler mit Premier-League-Erfahrung. Der Rest bestand zum Teil aus Profis, die es zuvor in der zweiten Liga in Deutschland, Spanien oder Frankreich schwer hatten, einen neuen Vertrag zu bekommen. Wir hätten ein Wunder gebraucht, um die Liga zu halten. Aber es sprach letztlich zu viel gegen uns. Wir hatten viele Verletzte, mussten die letzten Spiele ohne Zuschauer auskommen. Es war - trotz einiger Highlights und vieler Komplimente, die wir bekommen haben - letztlich folgerichtig, dass wir uns nicht auf Premier-League-Niveau halten konnten.

Was ist jetzt anders als 2019?

Wir sind in einer deutlich besseren Position und viel besser vorbereitet, auch wenn wir weiterhin der einzige selbstfinanzierte Premier-League-Klub sind. Sich zu etablieren, bleibt eine schwere Aufgabe. Aber wir brauchen diesmal kein Wunder, um die Liga zu halten, sondern viel harte Arbeit und ein wenig Glück mit Verletzungen von Schlüsselspielern. Wir wissen, wie schwierig es wird, sich ohne Geld von außen und ohne reiche Investoren oben zu halten. Aber wir wollen versuchen, uns auf unsere spezielle Art und Weise zu etablieren.

Anders als 2019 haben Sie diesmal größer investiert. Unter anderem kamen aus der Bundesliga Milot Rashica und Josh Sargent von Werder Bremen.

Wir merken, dass wir uns inzwischen einen guten Ruf erarbeitet haben, der es uns ermöglicht, auch Spieler zu verpflichten, die bereits auf höchstem Niveau gespielt haben. Als ich vor vier Jahren hier anfing, war daran noch nicht zu denken. Durch den Verkauf von Emiliano Buendia zu Aston Villa haben wir aber auch jetzt hohe Transferlöse erzielen können. Trotz der bisherigen Einkäufe haben wir deshalb weiter einen Transfer-Überschuss erwirtschaftet.

Wie realistisch ist es, dass sie selbst einmal einen 40 bis 50 Millionen Euro teuren Transfer tätigen?

Aktuell wäre das absolut unmöglich. Selbst ein Spieler jenseits von 15 Millionen Euro ist nicht darstellbar für uns - dabei ist das keine unübliche Summe in England, auch nicht für einen Aufsteiger. Aber wir haben durch unsere Klubstruktur eben einen gewissen Wettbewerbsnachteil, den wir jedoch voll akzeptieren. Wir müssen flexibler und kreativer arbeiten, schneller und beweglicher sein als die Konkurrenz, manchmal vielleicht auch riskanter agieren. Wir beschweren uns nicht darüber.

Die Gerüchte halten sich, dass ihre Stammspieler Todd Cantwell oder Max Aarons den Klub noch verlassen könnten. Wie fest planen Sie mit ihnen?

Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass sie bei uns bleiben. Denn im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben wir diesmal keinen finanziellen Druck. Wir haben keine Verbindlichkeiten, sind trotz der Corona-Krise wirtschaftlich sehr stabil und solide aufgestellt. Doch wir sind natürlich nach wie vor kein Käufer-Verein. Wenn verrückte Angebote kommen - und die kommen in England oft er sehr spät -, dann kann es passieren, dass uns noch jemand verlässt. Wir müssen uns der Realität stellen: Einen Big-Money-Move, wie große Transfers hier genannt werden, müssen wir in der Regel realisieren.

Wie sehr nervt Sie das als Trainer manchmal?

Ich bin Trainer bei Norwich City, nicht bei Manchester City oder dem FC Chelsea. Diese Klubs können allen Offerten widerstehen. Wir aber sind ein Klub, zu dessen Philosophie es gehört, Spieler zu entwickeln und dann gute Erlöse mit ihnen zu erzielen. Natürlich will ich immer mit den besten Spielern zusammenarbeiten. Deshalb würde ich mir auch wünschen, dass die Truppe so zusammenbleibt und wir noch den einen oder anderen Spieler mit Qualität dazubekommen. Aber ich weiß, dass der Klub auf Erlöse angewiesen ist und ich deshalb vielleicht manchmal flexibler arbeiten muss. Das ändert nichts daran, dass wir so erfolgreich wie möglich sein wollen.

Sie haben Ihren Vertrag kürzlich um vier Jahre verlängert. Eine außergewöhnlich lange Zeit. Warum diese Dauer?

Zum einen werte ich diese Vertragsdauer als großen Vertrauensbeweis des Klubs an mich. Zugleich ist es auch ein klares Statement von meiner Seite, dass ich mich zu dem bekenne, was wir hier aufgebaut haben und noch aufbauen wollen. Und ich bin ganz ehrlich: Ich habe eine extrem hohe Wertschätzung für die Bundesliga, aber wenn du einmal auf Premier-League-Niveau gearbeitet hast, dann musst du einfach feststellen, dass das die beste Liga der Welt ist. Du misst dich wöchentlich mit den besten Spielern und Trainern der Welt. Das ist eine hohe Herausforderung, der man sich stellt. Zugleich ist der Stellenwert des Fußballs hier noch einmal ein paar Prozentpunkte größer als in anderen Ländern. Angesichts dieses Gesamtpakets gibt es für mich wenige Dinge, die verlockender sein könnten.

Vier Jahre sind im Fußball eine Ewigkeit.

Das stimmt, aber ich habe die totale Überzeugung, dass unser Weg hier noch nicht zu Ende ist. Ich habe bei meiner Vertragsverlängerung ganz bewusst gesagt, dass es manchmal beglückender sein kann, bei einem Verein etwas wirklich Außergewöhnliches zu leisten als der 37. Trainer eines Klubs zu sein, der dann vielleicht den 147. Titel holt.

Reizt es sie nicht, auch mal in einer ersten Liga um die Meisterschaft mitzuspielen?

Doch. Ich habe in meiner Trainerkarriere bislang viermal eine Liga gewinnen können, weiß wie es sich anfühlt und was dafür nötig ist. Natürlich reizt es mich, dieses auch auf allerhöchstem Niveau zu tun. Wahrscheinlich kommt irgendwann auch der Zeitpunkt, an dem ich das realisieren möchte. Aber dieser Punkt ist nicht jetzt, er wird auch nicht in absehbarer Zeit kommen. Mein Fokus liegt voll auf Norwich City. Wir haben hier noch viel vor und das wollte ich mit der Verlängerung über vier Jahre auch ganz klar dokumentieren.