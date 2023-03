Farke: "Fühlt sich wie eine Niederlage an"

Die Stimmen der Trainer zu den Bundesliga-Spielen des 25. Spieltags.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:2

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir hätten den Sieg verdient gehabt, daher fühlt sich der späte Ausgleich wie eine Niederlage an. Wir haben ein erstklassiges Spiel abgeliefert, haben viele Chancen kreiert. Aber man muss die Chancen auch machen. Wer weiß, vielleicht wird dieser Punkt noch wertvoll, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir sind mit vielen Handicaps angetreten, haben auf wahnsinnig viele Spieler verzichten müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir sicher weniger Spielanteile. Aber wir sind zweimal zurückgekommen, das nötigt mir riesigen Respekt ab. Unter dem Strich war es ein sehr verdienter Punkt für diese Umstände."