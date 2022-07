Farke: "Es ist nicht angebracht, irgendwelche Tabellenplätze rauszuposaunen"

Er ist eines der neuen Gesichter in der Fußball-Bundesliga: Daniel Farke. Im großen kicker-Interview (Montagsausgabe) gewährt der Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach nicht nur Einblicke in Privates und seine Arbeit - er spricht auch über seinen Start bei den Fohlen und die neue Saison.

Neu in der Bundesliga: Daniel Farke. IMAGO/fohlenfoto

Nach viereinhalb erfolgreichen Jahren bei Norwich City und dem Intermezzo bei FK Krasnodar wartet auf Daniel Farke das Abenteuer Bundesliga. Seine Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach geht der 45-Jährige mit viel Elan und Zuversicht an. "Die ersten Wochen bestärken mich in dem Gefühl, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktionieren wird. Das betrifft nicht nur die Mannschaft selbst. Ich fühle mich im ganzen Klub willkommen und sehr gut aufgehoben. Der Klub steht für gewisse Werte und eine bestimmte Vorstellung vom Fußball, da finde ich mich zu 100 Prozent wieder", sagt Farke im kicker-Interview und fügt hinzu. "In der Theorie passen beide Seiten sicherlich hervorragend zusammen. Jetzt müssen wir das auf dem Platz auch unter Beweis stellen."

Ich glaube, niemand erwartet von uns 102 Punkte und die Meisterschaft. Daniel Farke

Die Borussia ist nach zwei turbulenten Spielzeiten, in denen das internationale Geschäft verpasst wurde, gerade dabei, sich neu auszurichten. Sportdirektor Roland Virkus hat die Mitglieder deshalb auf ein "Übergangsjahr" eingestellt. "Und das ist genau die richtige Botschaft", findet Farke, der ganz bewusst auf das Formulieren eines konkreten Saisonziels verzichtet. "Es ist nicht angebracht, nach zwei Spielzeiten mit den Rängen 8 und 10 irgendwelche Tabellenplätze rauszuposaunen und euphorisch zu verkünden, dass wir in Zukunft die Liga in Grund und Boden spielen. Es geht jetzt darum, sich erst einmal auf inhaltliche Sachen zu konzentrieren. Auf den Fußball, den wir spielen wollen", stellt der neue VfL-Coach klar.

Wichtig ist Farke, dass Gladbach für einen Fußball steht, mit dem sich die Anhänger identifizieren. "Ich glaube, niemand erwartet von uns 102 Punkte und die Meisterschaft. Aber was die Fans erwarten, ist ein Fußball, für den Borussia Mönchengladbach traditionell steht. Fußball mit Kreativität, mit Ballbesitz, mit Leidenschaft und mit der Bereitschaft, dieses Trikot mit der Raute zu verteidigen", so Farke.

