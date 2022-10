Farke: "Der Schiedsrichter hat sich in der Kabine bei uns entschuldigt"

Für Borussia Mönchengladbach war die zweite Runde im DFB-Pokal ein rundum gebrauchter Abend. Nach dem 1:2 in Darmstadt berichtete Trainer Daniel Farke auch von einem Gespräch mit Referee Robert Schröder.

Vor der Zweitrundenpartie beim Zweitliga-Spitzenreiter hatte Farke "ein Duell auf Bundesliga-Level" angekündigt - und bekam das auch. Unerschrocken stürmten die Lilien nach vorne und gingen am Ende nicht unverdient als Sieger vom Feld. In der ersten Viertelstunde habe sein Team "zu viele Defensivzweikämpfe verloren", monierte Farke bei "Sky". Der Rückstand sei dementsprechend folgerichtig gewesen.

Mit der Reaktion der Fohlen war Borussias Coach dann aber zufrieden. "Wir sind einfach cool geblieben", befand der 45-Jährige und ergänzte: "Wir haben den verdienten Ausgleich erzielt, hatten das Momentum auf unserer Seite und hätten dann einen klaren Elfmeter bekommen können in dieser Phase. Dann wäre das Spiel ganz bestimmt in unsere Richtung gekippt." Farke spielte auf die 52. Minute an, in der Marcus Thuram am Fünfmeterraum von Gegenspieler Jannik Müller erst am Trikot gezogen und dann abgegrätscht worden war.

Referee Robert Schröder ließ zum Unverständnis aller Gladbacher weiterspielen - und den VAR gibt es in dieser Phase des Wettbewerbs noch nicht. Auch Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht sah sein Team am ARD-Mikrofon im Glück: "Da kannst du Elfmeter geben, definitiv." Eigentlich müssen, womit auch Schröders Reaktion zu erklären ist. Denn Farke gab Einblick in die Vorgänge: "Der Schiedsrichter hat sich nach dem Spiel in der Kabine bei uns entschuldigt." Für den nicht gegebenen Strafstoß.

"Bei Entscheidungen wird ein wenig in Richtung Underdog tendiert"

Gladbachs Trainer hatte allerdings deutlich mehr Szenen gesehen, die ihm aufstießen. Im DFB-Pokal habe er schon häufiger beobachtet, dass "bei Entscheidungen ein wenig in Richtung Underdog tendiert wird". Für solche werde der Unparteiische schließlich auch "vom ganzen Stadion gefeiert".

Auch so hatte die Borussia aber noch Möglichkeiten, um das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Stattdessen misslang Tobias Sippel, Vertreter des früh verletzt ausgewechselten Yann Sommer, ein Abstoß komplett - und der wurde zum Bumerang. Farke sprach von einem "schlimmen Fehlpass", nach dem es "natürlich schwierig" werde.

Dass neben Sommer auch Nationalspieler Jonas Hofmann mit Verdacht auf Schultereckgelenkssprengung ungeplant früh ausgewechselt werden musste, schmeckte Farke naturgemäß wenig. "Ich hoffe, dass die Jungs nicht zu lange ausfallen", schickte er hinterher. Eine Hoffnung, die das DFB-Team und die Schweizer Nationalmannschaft mit Blick auf die nahende Weltmeisterschaft in Katar im November teilen werden.

Das nächste Gladbacher Pflichtspiel am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Eintracht Frankfurt dürfte jedenfalls zu früh kommen.