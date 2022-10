Farke: "Das zeugt von Klasse"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 5:2 (2:1)

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir sind froh, dass wir unseren Fans nach der längeren Durststrecke diesen Derbysieg schenken konnten. Ich bin richtig zufrieden, dass meine Mannschaft nach dem Spiel in Bremen so eine Reaktion gezeigt hat. Das zeugt von Klasse. Es war wichtig, früh das 3:1 nachzulegen, weil Köln eine mutige Mannschaft ist."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, der Elfmeter ist einer und auch die Gelb-Rote Karte ist eine. Aber das Foul an Dejan Ljubicic wurde nicht richtig bewertet, da ist mir Gelb zu wenig. Mit dem 1:3 sind wir dann endgültig auf die Verliererstraße geraten."

Borussia Dortmund - Bayern München 2:2 (0:1)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir brauchen jeden Einzelnen, das hat heute den Ausschlag gegeben. Ich habe mich gefreut bei dem Tor zum 2:2. Wir haben uns den Punkt verdient, weil wir alles nach vorne geworfen haben."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Am Ende ist es ein gerechtes Ergebnis. Wir hätten den Sack zumachen können, dann haben wir nicht verteidigt beim ersten Gegentor. Am Ende ist es ganz gerecht, auch wenn das 2:2 spät fiel."

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:1 (0:1)

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Es war positiv, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind, wir haben nicht alles über Bord geworfen, da ist die Mannschaft gefestigt, das war richtig gut, wie wir in der zweiten Halbzeit zurückgefightet haben. Wir sind zufrieden mit dem Punkt, es ging darum, weiter erfolgreich zu sein. Wir hätten gerne gewonnen, aber es ist ein gerechtes Ergebnis."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben ein sehr intensives Fußballspiel gesehen. Unter dem Strich ist das Ergebnis okay. Das muss man so mitnehmen, mit der Art und Weise bin ich zufrieden."

Bayer Leverkusen - Schalke 04 4:0 (2:0)

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind zufrieden. Wir hatten nicht viel Zeit, aber die Spieler haben gemerkt, wie wir spielen wollen. Es war eine komplette Leistung - offensiv und defensiv. Mittwoch ist das nächste wichtige Spiel gegen Porto und es gibt auch noch einiges zu verbessern."

Frank Kramer (Trainer Schalke 04): "Wir waren heute die klar unterlegene Mannschaft. Wir konnten das Tempo von Bayer nicht verteidigen und nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Es gilt, das klar und deutlich zu analysieren und es im nächsten Spiel besser zu machen."

Drei Punkte zum Einstand: Bayer-Coach Xabi Alonso. IMAGO/siwe

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Für uns war es in dieser Situation wichtig, von Anfang an Intensität und Mentalität auf den Platz zu bringen. Die Botschaft an die Mannschaft war heute, dass wir die Zuschauer mitnehmen, dass jeder sieht, dass wir daran glauben, in der Liga bleiben zu können. Und das haben wir heute geschafft. Es war ein klasse Spiel von uns und ein verdienter Sieg."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es ist eine sehr bittere Niederlage für uns, für die ich zu hundert Prozent die Verantwortung übernehme. Es war meine Aufstellung, meine Systemumstellung. Es hat vieles nicht funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Deswegen ist es eine sehr bittere, aber verdiente Niederlage."

FSV Mainz 05 - RB Leipzig 1:1 (1:0)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Die letzten 30 Minuten in Hälfte eins haben wir dann gut gespielt, viele Aktionen am Ball gehabt, wenn auch nicht richtig viele gefährliche Torchancen gehabt. Ich war zufrieden. Wir wollten so weiterspielen, aber es ging einfach nicht, Leipzig war einfach besser. Es ist dann auch körperlich und mental schwieriger. Wir haben einen guten Torhüter gehabt, der uns im Spiel hält. Wir freuen uns am Ende über den Punkt."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Klar hätten wir gerne gewonnen, aber ich glaube in der Summe ist es ein verdienter Punkt für beide Seiten. Wir kamen gut rein und hätten führen müssen, haben uns dann aber das Spiel aus den Händen nehmen lassen. Mainz war dann stark. Wir haben uns zur Halbzeit nochmal geschüttelt und eine gute zweite Hälfte gespielt und ein schönes Tor geschossen. Am Ende steht ein Punkt, den wir mitnehmen."

TSG Hoffenheim - Werder Bremen 1:2 (1:1)

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Mit der Leistung bin ich eigentlich sehr glücklich. Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt. Wir haben aber zwei, drei Fehler gemacht. Wir hatten genug Chancen, um Tore zu schießen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Es war schwierig. Wir hatten große Probleme und haben einige Chancen zugelassen. Wir hatten haarsträubende Fehler bei eigenem Ballbesitz. Es ist klar, dass wir nicht über Wasser laufen können. Wir müssen uns alles hart erarbeiten. Wir hatten aber eine gewisse mentale Stabilität."