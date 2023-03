Farke bangt vor dem Derby um Koné

Ganz ohne personelle Sorgen läuft bei Borussia Mönchengladbach die Vorbereitung auf das Derby beim 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr) nicht. Trainer Daniel Farke zittert um den Einsatz eines Stammspielers.

Mit Wadenproblemen war Manu Koné von der französischen U-21-Nationalmannschaft in den Borussia-Park zurückgekehrt. Wie Farke am Freitag erklärte, wackelt der Mittelfeldspieler fürs Auswärtsspiel in Köln am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Hinter ihm steht ein Fragezeichen", sagte der VfL-Trainer auf der Pressekonferenz. "Das Abschlusstraining wird zeigen, ob er uns am Sonntag zur Verfügung steht." Ansonsten seien bis auf die Langzeitverletzten Julian Weigl (Teilriss der Syndesmose) und Tony Jantschke (Meniskusriss) aber alle Mann an Bord. "Koné ist, Stand heute, auch das einzige Fragezeichen", so Farke.

Sowohl die Kölner als auch die Gladbacher hatten sportlich schon bessere Phasen als aktuell. Köln holte aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt. Die Fohlen sind erstmals in dieser Saison seit vier Spielen sieglos (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen). Farke sieht in den aktuellen Trends keine besondere Aussagekraft für Sonntag.

"Wenn ein Derby ansteht, spielt die Formtabelle oder die Tabelle generell keine Rolle. Man kann aus den vergangenen Ergebnissen nichts herauslesen. Ein Derby steht immer für sich", betonte der Trainer und unterstrich noch einmal den Stellenwert des Duells für beide Vereine. "Es ist für beide Klubs und die Fan-Seelen eines der wichtigsten Spiele der Saison, das ist doch klar. Ich erwarte ein emotionales Spiel und einen hoch motivierten Gegner, der versuchen wird, die Punkte in Köln zu behalten und alles reinwerfen wird. Aber darauf sind wir vorbereitet. Wir freuen uns auf dieses Spiel."

Vielleicht ein gutes Omen für die Gladbacher am Sonntag: Schon 25 Auswärtssiege feierte die Borussia in Köln. Nur einer Mannschaft gelangen mehr Auswärtssiege bei einem Klub: Bayern gewann 32-mal in Stuttgart. Und einen Erfolg in der Fremde könnten die Fohlen mal wieder gebrauchen. Saisonübergreifend gewann Gladbach nur eines der jüngsten 14 Auswärtsspiele - es war das 4:1 bei der TSG Hoffenheim am 18. Spieltag.