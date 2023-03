"Farce", "komplett absurd": Keller über die Hintergründe zum Transfer-Verbot

Der 1. FC Köln darf nach einem FIFA-Urteil in den kommenden beiden Transferperioden keine Spieler verpflichten. Nun äußert sich Geschäftsführer Christian Keller zum Verfahren - und geht den Weltverband hart an.

Die Nachricht traf den 1. FC Köln wie ein Donnerschlag: In den kommenden beiden Transferperioden darf der Klub keine neuen Spieler verpflichten, weil er einen Jugendspieler von Olimpija Ljubljana zum Vertragsbruch angestiftet haben soll.

Eine Nachricht, über die sich die Kölner entsetzt zeigten - und die laut Sport-Geschäftsführer Christian Keller auch keinen Bestand haben soll. "Wir werden schnellstmöglich Berufung einlegen und damit gleich auch auf Suspension der Strafe hinwirken", sagte Keller am Donnerstag. Das Strafmaß soll dann für die Dauer des Berufungsprozesses erstmal ausgesetzt werden, denn der Urteilsspruch gilt bereits seit Verkündung.

Die FIFA hat aus unserer Sicht ein komplett absurdes Urteil ohne jedwede Grundlage getroffen. Christian Keller

Den bezeichnete Keller als "Farce" und legte nach: "Die FIFA hat aus unserer Sicht ein komplett absurdes Urteil ohne jedwede Grundlage getroffen." Es habe im vergangenen August ein Treffen mit Ljubljana gegeben, dabei gewesen seien unter anderem Dr. Christian Dollinger als Vizepräsident und Adam Delius als Präsident und Eigentümer. Kellers Version der Geschichte: ein gutes Gespräch, der FC habe ein Angebot gemacht, um die Angelegenheit gütlich zu regeln.

"Das haben sie abgelehnt und geklagt", sagt der Kölner. Dabei wäre Ljubljana mit seinem Angebot "deutlich besser gefahren" als mit den nun von der FIFA angesetzten 52.000 Euro Entschädigung: "Was wir geboten haben, war eine ganz andere Größenordnung. Das, was von Ljubljana gefordert wurde, war jenseits jeglicher Realität."

Dollinger legt die Olimpija-Sicht dar

Olimpija-Vizepräsident Dollinger wertete die fristlose Kündigung als "fadenscheinig und an den Haaren herbeigezogen", zudem sei "trotz mehrerer Versuche" letztlich "eine Einigung mit dem 1. FC Köln nicht möglich" gewesen. "Wir wollten die Angelegenheit friedlich lösen", so Dollinger. Ein Gespräch in Köln, wo es von Ljubljana "ein nicht unverschämtes Angebot, die Sache finanziell zu regeln", gab, blieb aber erfolglos. Olimpija fühlte sich nicht ernstgenommen vom Effzeh.

Keller glaubt, dass der Internationale Sportgerichtshof CAS das Urteil nun kassieren werde. Es gebe Zeugen des Gesprächs damals, der Jugendspieler habe eine Ausstiegsklausel gehabt und ohnehin einseitig kündigen können, weil gewisse Zusagen nicht eingehalten worden seien. So zum Beispiel, dass vertraglich vereinbart worden sei, dass er mit der ersten Mannschaft trainieren dürfe. Also habe das Talent Ende Januar 2022 gekündigt.

Keller: "So was würde es in Deutschland nicht geben"

Das Verfahren an sich sei eine "Farce", denn bei der FIFA gelte die umgekehrte Beweislast: Der 1. FC Köln habe beweisen müssen, dass er den Minderjährigen nicht zum Vertragsbruch angestiftet habe. "So was würde es in Deutschland nicht geben", zürnte Keller. "Wie wollen Sie was beweisen, das Sie nicht gemacht haben?" Es habe auch keine mündliche Anhörung gegeben - nur zwei Schriftsätze und ein Urteil Monate später.

Also nun die Berufung. Darf bis zum endgültigen Urteil, das der CAS in vier bis sechs Monaten sprechen könnte, etwa der bereits verpflichtete Leart Paqarada wie geplant zum FC wechseln? Wie sieht es mit Leihspielern aus? Keller ist noch ratlos. Im schlimmsten Falle können alle Mannschaften bis runter zur U 16 vom Wechselverbot betroffen sein.

Viele Fragen, die in den nächsten Tagen zu klären sind. Der Donnerschlag vom Mittwochabend dürfte noch einige Wochen lang nachhallen.