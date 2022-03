"Fantastischer Wettbewerb": Süd-Gipfel Bayern-VfB im Halbfinale des Junioren-Pokals

Im Halbfinale des DFB-Junioren-Pokals duellieren sich am Wochenende Bayern und der VfB sowie Freiburg und der BVB. Bayern-Trainer Danny Galm nennt einen Favoriten - und hofft auf Historisches.

Am Samstag Freiburg gegen Dortmund, am Sonntag Bayern gegen VfB (beide Spiele ab 11 Uhr) - nach dem Wochenende werden die Finalisten im DFB-Junioren-Pokal feststehen. Drei der vier verbliebenen Klubs sind in der Süd/Südwest-Staffel beheimatet, dazu kommt West-Primus BVB, der auch in der Youth League noch dabei ist.

"Der DFB-Pokal der Junioren ist generell ein fantastischer Wettbewerb", sagt Bayern-Trainer Danny Galm im Interview mit dfb.de. "Der Sieg bei der TSG Hoffenheim (4:3 im Achtelfinale, Anm. d. Red.) war für mich persönlich sicherlich ein Höhepunkt." Aber auch die Partie gegen Hertha BSC (Viertelfinale, ebenfalls 4:3) "werde ich so schnell nicht vergessen. Die Berliner waren bis zu diesem Zeitpunkt noch unbesiegt und führten bei uns zur Halbzeit 1:0. Nach der Pause gelangen uns dann aber vier Tore innerhalb von 20 Minuten." Es sei die "bislang beste Saisonleistung" seiner Bayern gewesen, meint Galm.

"Alle Teams besitzen ihre Qualitäten", gibt der Bayern-Coach seine Einschätzung vor der Vorschlussrunde ab. Der BVB habe "einen tollen Kader" und stehe nicht von ungefähr im Viertelfinale der Youth League. "Die Dortmunder", so Galm weiter, "gehen aus meiner Sicht als Favorit in das Spiel." Doch auch den gastgebenden Freiburgern, die Rekordsieger in dem Wettbewerb sind, weist der Fußballlehrer eine Chance zu: "Freiburg ist eine Pokalmannschaft und immer für eine Überraschung gut."

Die Bayern standen noch nie im Finale

Sein Team steht unterdessen vor der hohen Hürde Stuttgart. Der VfB war zumindest bis vor kurzer Zeit "sehr konstant und steht zu Recht an der Tabellenspitze". Zwei auch von Galm nicht erwartete Niederlagen in Reihe lassen die Verfolger in der Liga hoffen und beflügeln andererseits die Bayern bei ihrem Ansinnen, Geschichte zu schreiben. Denn der deutsche Rekordmeister stand mit seiner U 19 noch nie im Endspiel des Junioren-Pokals - schon die Halbfinalteilnahme ist ein Novum.

"Für viele Spieler dieser Mannschaft ist dieses Halbfinale der bisherige Karrierehöhepunkt", verrät Galm. "Alle sind entsprechend fokussiert. Es geht um das Hier und Jetzt. Wir wollen unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben und uns am Sonntag durchsetzen."

Auf eine Auffälligkeit weist der Trainer auch noch hin: "Wenn man sich die Ergebnisse der Halbfinalisten anschaut, dann hat keine Mannschaft am vergangenen Wochenende gewonnen. Vielleicht waren einige schon ein wenig in Gedanken beim Halbfinale."