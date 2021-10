"Fantastischer" Hasebe meldet sich eindrucksvoll zurück

Die Rückkehr zur Dreierkette in der Abwehr bescherte Makoto Hasebe beim 1:0-Erfolg in Antwerpen ein Comeback in der Startelf. Mit großer Abgeklärtheit und Cleverness in den Zweikämpfen avancierte der 37-Jährige zum stärksten Spieler auf dem Feld. Baut Trainer Oliver Glasner auch am Sonntag in München auf die Dienste des Routiniers?

Bei den Bayern wieder in der Startelf? Makoto Hasebe am Donnerstag in Antwerpen. imago images/Eibner

Fünfmal in Folge saß Hasebe über die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Zurückzuführen war das in erster Linie auf die Umstellung auf Viererkette, die Glasner bereits am 1. Spieltag zur Pause in Dortmund (2:5) vornahm. Da spielte Hasebe zwar im Mittelfeld, die besten Einsatzchancen hat er allerdings als zentraler Akteur einer Dreierabwehrkette, und diese Position gibt es in einer Viererkette nun mal nicht. Gewissermaßen wurde Hasebe zum Systemopfer.

Beim Europa-League-Spiel in Antwerpen zwangen die Ausfälle von Christopher Lenz (Faserriss), Erik Durm (Gehirnerschütterung) und Evan Ndicka (Bänderdehnung im Knie) den Coach jedoch zur Rückkehr zur Dreierkette. Glasner ordnete sein Team in einem 3-5-2 an; im Mittelfeld agierten Djibril Sow und Ajdin Hrustic als Doppelacht vor dem einzigen Sechser Kristijan Jakic.

Erst Krämpfe bremsen Hasebe aus: "In der Kältekammer in Eis gepackt"

Hasebe spielte, als sei er nie weggewesen: ruhig, abgeklärt und stark im Zweikampf. "Makoto hat eine fantastische Leistung gezeigt", lobte Glasner am Freitag, am Abend zuvor hatte er bereits von einer "grandiosen Leistung" gesprochen. Erst Krämpfe in beiden Waden bremsten den "Methusalem" der Bundesliga aus, in der 72. Minute ging er vom Feld. Zur Regeneration wurde er am Freitag "in der Kältekammer in Eis gepackt", erzählt Glasner. Der Trainer ist "zuversichtlich", dass Hasebe am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in München zur Verfügung steht.

Neben dem Langzeitverletzten Sebastian Rode (Knie-OP) werden allerdings auch Lenz und Ndicka weiterhin ausfallen, bei Durm besteht eine "kleine Möglichkeit", dass er in München dabei ist. Ein kleines Fragezeichen steht auch hinter Martin Hinteregger, der auf der Rückreise mit Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte, am Freitag laut Glasner aber wieder "okay" gewesen sei. "Es gibt ein paar Fragezeichen. Im Abschlusstraining am Samstag entscheidet sich, wer mit nach München kommt", sagt der Coach. Aufgrund der späten Anstoßzeit fliegt die Mannschaft erst am Sonntag nach München.