"Fantastische Leistung": Djokovic und Federer gratulieren Nadal

Auch seine beiden vorerst geschlagenen Grand-Slam-Rekordwidersacher haben Rafael Nadal gratuliert und sich vor dem Tennis-Giganten mehr oder weniger verneigt.

"Was für ein Match!", schrieb der Schweizer Roger Federer bei Instagram. "Fantastische Leistung", kommentierte der Serbe Novak Djokovic bei Twitter. Beide äußersten sich nur kurz nach Nadals famosem Triumph bei den Australian Open. Mit seinem 21. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier ist der 35 Jahre alte Spanier seit Sonntag alleiniger Rekordhalter - vor Federer und Djokovic.

"An meinen Freund und großen Rivalen Rafael Nadal", schrieb der 40 Jahre alte Federer weiter bei Instagram Story. "Vor ein paar Monaten haben wir noch Witze gemacht über uns, wie wir beide an Krücken gingen. Fantastisch. Unterschätze nie einen großen Champion", betonte Federer und schrieb von Nadals unglaublichem Arbeitsethos, dessen Hingabe und dessen Kampfgeist. Sie seien eine Inspiration für ihn und viele andere in der Welt. "Ich bin stolz, diese Ära mit dir teilen zu dürfen und fühle mich geehrt, dazu beizutragen, damit du noch mehr erreichst. Wie du es für mich in den letzten 18 Jahren getan hast."

Und auch Djokovic, der sich so sehr seinen zehnten Sieg in Melbourne und damit den alleinigen Grand-Slam-Rekord erhofft hatte, aber letztlich ungeimpft per Gerichtsentscheid wieder ausreisen musste, zollte seinen Respekt: "Immer beeindruckender Kampfgeist, der sich ein weiteres Mal durchgesetzt hat."