"Fantastisch": Gislason lobt überragenden Andreas Wolff

Beim Sieg gegen Island quälen sich Deutschlands Handballer lange. Dass es am Ende knapp reicht, hat viel mit Torwart Andreas Wolff zu tun. Der bekommt danach ein Sonderlob.

Die überragende Leistung von Torhüter Andreas Wolff hat Bundestrainer Alfred Gislason mit einem Sonderlob gewürdigt. "Andi hat einen großartigen Tag gehabt, Gott sei Dank", lobte der Isländer nach dem 26:24-Erfolg im ersten EM-Hauptrundenspiel in Köln. "Ich glaube, er ist im Moment der beste Torhüter der Welt."

Andreas Wolff kam am Ende auf eine Quote von über 33 Prozent gehaltener Bälle. "Andi war fantastisch das ganze Spiel über", sagte Gislason. "Wir waren sehr glücklich, dass Andi auch die letzten zwei Siebenmeter von Island halten konnte", so der Bundestrainer.

Es waren entscheidende Paraden, vor den Siebenmetern schallten jeweils Andi-Sprechchöre durch die Halle. "Ich wurde freundlichst aufgefordert, die Siebenmeter zu halten", interpretierte Andreas Wolff die Rufe laut der dpa und fügte an: Der Bitte habe er nachkommen wollen. Und er kam ihr nach und wurde so zum Sieggaranten - und als Player of the Match ausgezeichnet.

"Insgesamt haben wir Charakter bewiesen, Moral gezeigt", sagte Andreas Wolff und gab zu, "emotional sehr mitgenommen" zu sein. Denn es war ein Thriller, der an die Nerven ging - und bei dem auch bei Island die Torhüter Akzente setzten. Aufgrund der Mängel in der Chancenverwertung und vermeidbarer Fehler wurde es dramatisch, doch am Ende feierten Andreas Wolff und das DHB-Team mit der Arena zwei immens wichtige Punkte.

Nun geht es für die DHB-Auswahl am Samstag erneut in Köln gegen Österreich weiter. Dort muss mit Blick auf das angepeilte Halbfinale der nächste Sieg folgen. "Wenn das Halbfinale unser Traum ist, dann müssen wir die nächsten drei Spiele gewinnen. Bei einer Niederlage gegen Österreich wäre dieser Traum vorbei", sagte Gislason. Weitere Hauptrunden-Gegner sind danach noch Ungarn und Kroatien.

